Maduro reafirma con Putin el «carácter estratégico, sólido y ascendente» de sus relaciones

3 minutos

Caracas, 11 dic (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, reafirmaron este jueves en una conversación telefónica el «carácter estratégico, sólido y ascendente» de sus relaciones, informó el país suramericano, un contacto que se dio en momentos en que Caracas denuncia como una «amenaza» en su contra el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Según un comunicado del Ejecutivo chavista, Putin expresó de manera «firme y categórica su apoyo y respaldo» a Maduro en «los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social» de Venezuela.

En ese sentido, subrayó que el pueblo venezolano «merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia».

El mandatario ruso afirmó que los canales de comunicación directa entre Caracas y Moscú «se mantienen abiertos de manera permanente», y aseveró que Rusia «continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina».

Además, puso a disposición la capacidad diplomática del gigante euroasiático «para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales».

Maduro, por su parte, informó a su par ruso del «avance sostenido de Venezuela, que está ganando la batalla por la paz, el crecimiento económico y la estabilidad social, y destacó que el país se proyecta para liderar el crecimiento económico regional del 9 % este año».

El líder chavista abogó por «seguir consolidando los avances en materia de conectividad aérea y marítima entre ambos países», al destacar que Venezuela ya cuenta con rutas directas hacia Moscú y San Petersburgo.

«Ambos mandatarios coincidieron en profundizar y ampliar estas iniciativas, reconociendo su papel clave en el fortalecimiento de los intercambios económicos, turísticos y culturales», señala el comunicado.

Durante la conversación, celebraron los resultados de la reciente Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN), donde fueron suscritos 19 acuerdos, y evaluaron los preparativos de la próxima reunión de este grupo bilateral de trabajo, que se celebrará en Caracas en 2026, con el objetivo de «avanzar en el plan conjunto para el desarrollo hacia 2030».

El Kremlin ya había informado de este contacto telefónico, durante el que, según un comunicado de la Presidencia rusa, Putin «reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa».

Si bien la Administración de Donald Trump defiende su despliegue cerca de aguas venezolanas como parte de su lucha contra el narcotráfico, el Gobierno de Maduro insiste en que se trata de una amenaza para propiciar un cambio de régimen. EFE

csm/rbc/ajs