Maestros chavistas marchan por la libertad de Maduro y en respaldo a Delcy Rodríguez

Caracas, 15 ene (EFE).- Maestros chavistas celebraron este jueves su día en una marcha en Caracas para exigir a EE.UU. la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados por fuerzas de ese país el pasado 3 de enero, y en respaldo a la ahora mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

En el Día nacional del Maestro, miles de simpatizantes del oficialismo se concentraron en los alrededores de una plaza para luego avanzar por la avenida Universidad, en el oeste de Caracas, hasta llegar a las cercanías de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde Rodríguez presentará el informe anual de gestión sobre el casi primer año del tercer mandato de Maduro.

Encabezados por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, los chavistas también volvieron a exigir la libertad del mandatario.

El ministro además hizo un llamamiento a los docentes para que faciliten a los estudiantes elementos para que «puedan procesar lo que está viviendo el país».

«En los últimos días hemos vivido, tal vez, los momentos más duros de la patria. El país, la patria, la familia venezolana fue bombardeada (…) estamos atravesando en estos momentos muchos sentimientos de tristeza, de dolor, de miedo, de rabia, y no somos ajenos quienes nos encargamos de la tarea de la educación», expresó.

Rodríguez pidió también a los educadores, en «estas horas coyunturales de la patria», ponerse «en la vanguardia para defender» la paz, la soberanía, la educación pública y la institucionalidad, así como para «el rescate» de Maduro y de Flores, a quienes considera «secuestrados».

«Tengo una certeza plena, como la luna llena, de que más temprano que tarde los rescataremos y estarán aquí con nosotros», dijo.

Posteriormente, varios de los manifestantes empezaron a corear «Maduro, aguanta, el pueblo te rescata», una de las consignas más coreadas en las movilizaciones organizadas por el chavismo tras su captura.

Algunos manifestantes portaban banderas venezolanas e imágenes de Maduro, mientras que otras mostraban carteles con mensajes como «Los queremos de vuelta ya» y «Nosotros venceremos».

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha organizado múltiples movilizaciones y otras actividades con sectores como transporte, obrero, religioso y ahora el educativo, con el fin de exigir la libertad de Maduro y Flores, detenidos en Nueva York. EFE

