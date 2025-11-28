Majo Aguilar, Ela Taubert y Sin Bandera, entre los estrenos musicales semanales

Miami (EE.UU.), 28 nov (EFE).- Los estrenos musicales llegan esta semana con Majo Aguilar y su nueva edición deluxe de ‘Mariachi mío’, la colombiana Ela Taubert con el cierre de una trilogía y el dúo mexicano-argentino Sin Bandera con la canción ‘¿Qué culpa tiene ella?’ y una nueva gira.

Además, el artista urbano mexicano El Malilla lanzó su nuevo EP titulado ‘Tu maliante bebé vol. 2’ y los raperos Santa RM y Nanpa Básico presentaron una nueva colaboración juntos.

Majo Aguilar comparte ‘Mariachi mío deluxe’

La cantante mexicana e integrante de la dinastía Aguilar, Majo Aguilar, amplió su proyecto ‘Mariachi mío’ con una edición ‘Deluxe’ que incluye cuatro temas adicionales, con los que explora nuevas fusiones de mariachi con huapango, flamenco, rap y tumbado, entre los que destaca ‘Veracruz’, una colaboración junto a su abuelo José Carrillo.

Ela Taubert cierra una trilogía

La cantante colombiana Ela Taubert lanzó ‘Te prometo’, que aborda el acto de cerrar etapas y avanzar tras una ruptura y es el tercer sencillo de la serie musical ‘Respuestas’ y el último adelanto del ciclo creativo ligado a su proyecto ‘Preguntas a las 11:11’.

El tema cierra la trilogía iniciada con ‘Quiero olvidarte (Respuesta #1)’ y continuada con ‘No supiste cuidarnos (Respuesta #2)’, esta última en colaboración con Jay Wheeler.

Sin Bandera, entre sencillo y gira

El dúo mexicano-argentino Sin Bandera publicó el sencillo ‘¿Qué culpa tiene ella?’, tema que marca el inicio de una nueva etapa musical y formará parte de su próximo álbum de estudio, previsto para 2026.

Según Leonel García, la canción nació durante la segunda ronda de composición del disco y aborda relaciones marcadas por la distancia emocional. Habla de la injusticia y de cómo, por estar atascados en el pasado, no siempre se puede corresponder a quien sí está presente, afirmó.

Noel Schajris señaló que el tema funciona como una continuidad conceptual de la canción ‘En ésta no’.

El lanzamiento coincide con el anuncio de la gira Escenas Tour, que comenzará en febrero de 2026 en Argentina y recorrerá escenarios de América y Europa.

El séptimo álbum del dúo, titulado Escenas, está programado para publicarse durante el primer cuatrimestre de 2026.

El Malilla, fiel al urbano mexicano

El artista urbano mexicano El Malilla lanzó su nuevo EP titulado ‘Tu maliante bebé vol. 2’, proyecto con el que continúa ampliando su presencia en la música urbana producida en México.

El material forma parte de una nueva etapa en la carrera del artista y busca reflejar cambios en su proceso creativo y personal.

Con este lanzamiento, El Malilla mantiene su enfoque en conectar con distintos públicos dentro del movimiento urbano mexicano y latinoamericano.

Santa RM y Nanpa Básico, ‘Desarmados’ por el desamor

El artista mexicano Santa RM y el colombiano Nanpa Básico lanzaron ‘Desarmados’, una colaboración melódica, producida por Alka Produce, sobre el desamor, el duelo y la vulnerabilidad emocional tras el final de una relación, que reúne a las dos figuras del rap latino, quienes ya han colaborado anteriormente en temas como ‘Sólo si es contigo’ y ‘Sólo tú’. EFE

ims-bec/lar