Malasia evalúa medidas para prohibir aplicaciones de citas entre hombres como Grindr

3 minutos

Kuala Lumpur, 25 feb (EFE).- Las autoridades de Malasia evalúan posibles medidas para prohibir el acceso a aplicaciones digitales diseñadas para citas entre hombres, en otra nueva iniciativa anti-LGTBIQ del Gobierno del país de mayoría musulmana, donde son ilegales las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

El ministro de Comunicaciones de Malasia, Fahmi Fadzil, dijo al Parlamento que los sitios web de Grindr (líder global en citas gais diseñado para hombres) y Blued (plataforma dominante en Asia) «han sido bloqueados por la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC)».

Sin embargo, aclaró que las autoridades no han recibido hasta ahora «ninguna solicitud para eliminar estas aplicaciones de citas de las tiendas de aplicaciones» de Google Play y App Store, por lo que siguen usándose en el país, que castiga la ‘sodomía’ con hasta 20 años de cárcel basándose en leyes coloniales británicas.

«La MCMC se encuentra actualmente revisando diversas medidas legales para frenar dichas aplicaciones», advirtió Fahmi en una respuesta enviada al Legislativo.

En su declaración, el ministro adelantó que si se descubre que cualquier aplicación, incluidas las de citas, se utiliza para distribuir contenido prohibido o realizar actividades ilegales, la MCMC puede solicitar restricciones de acceso al contenido o servicio.

Insistió en que seguirán tomando medidas contra aplicaciones que violen leyes locales, «incluyendo asuntos relacionados con la difusión de contenido obsceno o inmoral».

Desde que asumió el cargo en 2022, el primer ministro, Anwar Ibrahim, quien pasó cerca de una década en prisión por acusaciones de sodomía y corrupción, que él niega, subrayó que su Gobierno no dará más derechos al colectivo LGTBIQ.

Desde entonces ha empeorado la discriminación contra las personas LGTBIQ (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales), según informes de organizaciones como Human Rights Watch y Global Trans Rights.

En mayo de 2025, la autoridades detuvieron a 20 hombres por participar en una fiesta que la Policía tildó de «gay» y dos meses más tarde la cartera de Asuntos Religiosos ordenó una investigación policial contra los organizadores de un conversatorio sobre el Orgullo que finalmente no fue celebrado.

La postura de Malasia contrasta con la apertura de países vecinos como Tailandia, donde en 2025 entró en vigor el matrimonio igualitario, marcando un avance del colectivo en un continente en el que solo Nepal y Taiwán también lo reconocen, y donde en algunos países la comunidad LGBTIq sigue siendo perseguida y marginalizada. EFE

