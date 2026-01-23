Malasia restablece el acceso a Grok tras la polémica por imágenes sexualizadas

2 minutos

Kuala Lumpur, 23 ene (EFE).- Las autoridades de Malasia restablecieron este viernes el acceso a Grok, la inteligencia artificial (IA) integrada en la red social X, después de que la compañía, del magnate Elon Musk, se comprometiera a eliminar la herramienta de manipulación de imágenes que levantó una polémica por permitir sexualizar fotografías.

«La restricción temporal de acceso al uso de la aplicación Grok se ha levantado a partir de hoy tras confirmarse la implementación de medidas preventivas y de seguridad adicionales por parte de la plataforma», indicó en un comunicado la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC).

El personal de la MCMC, el órgano encargado de regular las comunicaciones, se reunió el miércoles con representantes de X para «obtener aclaraciones y compromisos de la plataforma respecto a las medidas preventivas y el cumplimiento de la legislación malasia».

Tras la cita, la autoridad decidió levantar la suspensión temporal.

La MCMC subrayó que la seguridad de los usuarios sigue siendo su prioridad.

«Cualquier incumplimiento o violación de la legislación malasia será abordado», remarca el texto, que no indica qué sucederá con las acciones legales anunciadas contra X.

Kuala Lumpur bloqueó la semana pasada el acceso a Grok en medio de una polémica motivada por la manipulación con este chatbot de fotografías de personas, desnudándolas sin consentimiento.

Tras la oleada de quejas y denuncias, X anunció el pasado jueves la desactivación de la herramienta con la que Grok podría editar «imágenes de personas reales con ropa reveladora».

A raíz de ello, Filipinas también levantó el veto impuesto a Grok, cuya fecha de restauración sigue sin ser fijada, mientras las autoridades se han comprometido a supervisar que la aplicación cumple con las normas y regulaciones del país asiático. EFE

