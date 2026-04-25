Mali decreta toque de queda de tres días en Bamako tras ataque yihadista y secesionista

2 minutos

Bamako, 25 abr (EFE).- El Gobierno maliense decretó un toque de queda nocturno de tres días en todo el distrito de Bamako, de las 21:00 a 06:00 horas, en respuesta a los ataques de Al Qaeda y de los independentistas del norte que han sacudido este sábado la capital y otras ciudades del país.

La decisión, firmada por el Ministerio de Administración Local y a la que EFE tuvo acceso, obliga a los subprefectos del distrito, a los alcaldes y a los jefes de seguridad en la capital maliense y su periferia a velar por su cumplimiento inmediato.

El texto precisa que el toque de queda es «prorrogable si fuera necesario».

Fuentes locales informaron a EFE que el anuncio del toque de queda fue acompañado de un gran despliegue de puestos de control de las fuerzas de seguridad en la capital maliense.

El secesionista Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama esa vasta región del norte, y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) anunciaron haber lanzado una ofensiva coordinada en el norte del país, lo que llevó a la toma de la ciudad estratégica de Kidal.

Sin embargo, JNIM lanzó ataques unilaterales contra sedes civiles y cuarteles militares en Bamako y otras ciudades del centro del país, y asaltó el aeropuerto internacional de la capital maliense, donde se suspendieron los vuelos debido a los hechos.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali informó que «grupos armados terroristas» intentaron atacar varias ciudades del país, pero sufrieron «reveses inmediatos» a manos del Ejército, y que la operación se saldó con la «neutralización» de cientos de atacantes.

Asimismo, aseguró que la situación «está totalmente bajo control» y llamó a la población a mantener la calma.

Desde 2020 Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la grave violencia que sufre el país desde hace más de una década a causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda. EFE

ms/rrt