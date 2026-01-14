Mamdani confirma haber contactado con Trump tras la amenaza de quitarle fondos federales

2 minutos

Nueva York, 14 ene (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó este miércoles haber contactado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este haya amenazado con quitar los fondos federales a las denominadas ciudades «santuario» de inmigrantes, aunque dijo que aun no ha recibido respuesta.

«Hemos intercambiado unos cuantos mensajes de texto», aseguró Mamdani al ser preguntado por la prensa después de que Axios revelara que las comunicaciones que mantiene con Trump son frecuentes desde su encuentro en la Casa Blanca, el pasado mes de noviembre.

Preguntado por mensajes sobre la amenaza de recortar los fondos federales a la ciudad de Nueva York, el alcalde dijo que se había «puesto en contacto», pero que todavía no han hablado.

«Vamos a seguir defendiendo los intereses de la ciudad y los neoyorquinos», afirmó.

Trump anunció, durante un evento en Detroit, que, a partir del próximo 1 de febrero, dejará de entregar la financiación federal a las ciudades santuario y a los estados que cuentan con estas localidades, como se conoce a aquellas que limitan su colaboración con los agentes federales de inmigración para proteger a las personas indocumentadas de detenciones y deportaciones.

Además de Nueva York, otras ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Chicago o Boston, así como los estados de California o Nueva Jersey, entre otros, otorgan esta protección.

El alcalde de Nueva York aseguró que «se toma en serio estas amenazas» de Trump y aseguró que su equipo legal está analizando si esta decisión es legal.

«Nuestros valores y nuestras leyes no son moneda de cambio. Siempre defenderemos a los neoyorquinos, incluso ante las amenazas federales de retener los fondos», escribió el alcalde este martes en X al conocerse la noticia.

Mamdani indicó que se está «preparando para cualquier eventualidad» a la que pueda someter Trump a la ciudad.

La información sobre los mensajes entre ambos dirigentes, quienes han intercambiado varios reproches, especialmente de Trump a Mamdani, sorprendió especialmente, después de la buena sintonía que ambos demostraron en la visita del alcalde al Despacho Oval.

«Vaya, eres aún más guapo en persona que en televisión», dijo Trump al recibirlo en la Casa Blanca, según medios presentes. EFE

