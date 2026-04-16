Mamdani define su relación con Trump como una «historia de Nueva York» de respeto

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Nueva York, 16 abr (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, describió este jueves su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una «historia de Nueva York», en la que dos figuras con visiones políticas opuestas han logrado establecer un canal de comunicación directo basado en su amor compartido por la Gran Manzana.

«Es una historia de Nueva York de personas que tienen puntos de vista vehementemente diferentes y que han dicho muchas cosas el uno del otro, y que aun así pueden trabajar juntos en los puntos de acuerdo», señaló Mandani en el programa CBS Mornings.

Mamdani, además, dijo que habla con Trump «regularmente» y que han tenido «varias reuniones en el Despacho Oval» de la Casa Blanca desde que asumió su cargo, el pasado enero.

«Somos honestos y directos sobre el hecho de que tenemos muchos desacuerdos», resaltó.

A finales de febrero, en una reunión en Washington, Mamdani pidió a Trump impulsar una inversión federal en vivienda asequible que, de concretarse, sería la mayor de este tipo en la ciudad en más de cinco décadas.

El proyecto prevé construir 12.000 nuevas viviendas asequibles en el área de Sunnyside Yard, en el distrito de Queens -donde nació Trump-, el patio ferroviario más concurrido de la Gran Manzana.

Durante su campaña por la Alcaldía el año pasado, Trump criticó duramente a Mamdani, a quien llamó «comunista lunático», pero tras su elección los dos neoyorquinos se reunieron por primera vez en Washington que marcó el inicio de una relación hasta ahora de carácter pragmático. EFE

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