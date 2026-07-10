Mamdani pide donar a World Central Kitchen para su labor humanitaria en Venezuela

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Nueva York, 10 jul (EFE).- El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, pidió este viernes donaciones para la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés para financiar su labor humanitaria en Venezuela tras los terremotos de la semana pasada.

Mamdani envió un correo a los suscriptores de su aparato de campaña electoral pidiendo contribuciones a partir de 5 dólares para la ONG de Andrés, que tiene varios restaurantes en la Gran Manzana, y expresó su solidaridad con los venezolanos residentes en la ciudad.

La ONG está «sirviendo miles de comidas al día a trabajadores de emergencia, voluntarios y familias que lo perdieron todo, en un enclave que también funciona como base para los equipos de búsqueda y rescate y como hospital de campaña», indicó el político socialista.

«Desde las noticias del desastre, he estado inmensamente orgulloso de ver a los neoyorquinos convertir la compasión en acción», agregó, recordando la solidaridad de los voluntarios en el centro de donaciones establecido en el restaurante Lulla’s, en Brooklyn.

Mamdani destacó en su mensaje que World Central Kitchen tiene en marcha una cocina de campaña en La Guaira, donde, según la entidad, hay decenas de socios locales trabajando para dar sustento a las comunidades más afectadas por los terremotos.

El alcalde instó esta semana al Gobierno de Donald Trump a restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) y pidió más protecciones para los venezolanos en EE.UU., sumándose a varias organizaciones latinas, «después de dos grandes terremotos y años de inestabilidad política».

La jefa de Asuntos de Inmigración de Nueva York, Faiza N. Ali, también exhortó a que Washington use otras herramientas, como la autorización de la Salida Forzosa Diferida, una suspensión administrativa temporal de la deportación autorizada por el presidente de EE.UU. EFE

nqs/lpm