Mamdani se reúne hoy con Trump en Washington D.C., según medios

2 minutos

Nueva York, 26 feb (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se encuentra este jueves en Washington D.C. para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según informa la prensa estadounidense.

The New York Times, que cita a cuatro personas conocedoras del asunto, indica que el alcalde voló esta mañana a la capital de EE.UU. junto a varios de sus principales asesores y que la reunión está prevista para la 13:00 hora local (18:00 GMT).

En la agenda pública de Mamdani del día de hoy no estaba incluida esta reunión.

Dos de las fuentes del Times indicaron al rotativo que, en el encuentro, Trump y Mamdani discutirán sobre la construcción de viviendas en la ciudad de Nueva York.

Ambos ya se reunieron el pasado noviembre en D.C. en un encuentro a puerta cerrada en el que enterraron el hacha de guerra y prometieron trabajar juntos.

Entonces, el mandatario republicano se refirió al alcalde neoyorquino como «un gran campeón» y dijo que era alguien «diferente» cuando fue cuestionado por periodistas al término de su reunión en el Despacho Oval.

El cambio de postura de Trump -que dijo estar de acuerdo con él «mucho más» de lo que creía- vino acompañado por un Mamdani que reconoció que el presidente «ganó muchos votos neoyorquinos por su política de bajar los precios».

El demócrata afirmó además que podrían trabajar juntos a la hora de hacer la vida más «asequible», tema sobre el que giró su campaña para la alcaldía.

El martes, durante su discurso del Estado de la Unión, Trump afirmó que ha hablado de manera frecuente con Mamdani, al que describió como una «buena persona» pese a que, a su juicio, adopta «malas políticas». EFE

asg/nqs/pcc