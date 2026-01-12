Manifestaciones progubernamentales en Irán en medio del movimiento popular contrario

2 minutos

Beirut, 12 ene (EFE).- Miles de personas tomaron parte este lunes en una serie de manifestaciones progubernamentales en varios puntos de Irán, en medio del movimiento popular que se desarrolla desde hace dos semanas contra las autoridades de la república islámica, informaron medios vinculados al Gobierno iraní.

La concentración más concurrida tuvo lugar este mediodía en la calles de Teherán, adonde salieron un gran número de personas portando banderas de la nación, según imágenes aéreas difundidas por la televisión pública iraní, IRIB.

De acuerdo con el canal, también se registraron protestas en apoyo al Estado en las ciudades septentrionales de Sanandaj, Kermanshah y Rasht, así como en la central de Shahrekord.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, uno de los altos cargos que tomaron parte en el acto capitalino, pronunció un discurso durante el que prometió que responderán a cualquier potencial ataque orquestado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Ven y verás como todos tus recursos en la región serán destruidos, ven y verás como lo que pasa a las bases estadounidenses, barcos estadounidenses y fuerzas estadounidenses», sentenció el responsable del Llegislativo, en declaraciones recogidas por IRIB.

A finales del mes pasado estallaron en Teherán protestas por la inflación y el desplome de la moneda local, que posteriormente se extendieron a otras partes del país y que dejan ya al menos 538 muertos, según datos de la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos.

Sin embargo, otras estimaciones ascienden a hasta 3.000 fallecidos, tal y como reveló este mismo lunes Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición al régimen iraní que basa sus cálculos en fuentes locales, hospitales o familiares de las víctimas. EFE

njd/cgs/rcf