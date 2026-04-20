Manifestantes y Policía en Honduras se enfrentan por reducción a presupuesto universitario

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Tegucigalpa, 20 abr (EFE).- Decenas de manifestantes, presuntos estudiantes de la universidad pública, y la Policía de Honduras se enfrentaron este lunes ante el Parlamento de ese país en medio de una protesta por la supuesta reducción del presupuesto de la máxima casa de estudios.

Los supuestos universitarios se oponen a una reducción de los fondos públicos destinados a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la más grande del país, por un valor de 7.753 millones de lempiras (291,7 millones de dólares), que no cumplen con el mínimo establecido por ley.

Los manifestantes, muchos de ellos con el rostro cubierto, intentaron derribar las barricadas de seguridad del Parlamento hondureño y lanzaron piedras contra los agentes, quienes respondieron con bombas lacrimógenas y cañones de agua para dispersarlos.

Los disturbios se iniciaron en las inmediaciones del Parlamento y se extendieron hasta el Parque Central, el principal de Tegucigalpa ubicado en la zona histórica, lo que provocó el cierre de comercios, afectaciones a los transeúntes por la inhalación de gases y varios cristales rotos de vehículos particulares, según la prensa local.

Pese a ello, hasta el momento, no se ha informado oficialmente de heridas ni detenidas durante los disturbios en el centro de la capital hondureña.

Sin embargo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, confirmó horas antes de las protestas que no se menguará el presupuesto para el 2026 porque ya se fijaron esos 291,7 millones de dólares para la casa de estudios, tras reunirse con diputados de la comisión de Presupuesto.

Si bien, el rector universitario señaló que pese a que la partida no alcanza el 6 % del presupuesto nacional que establece la Constitución, los fondos acordados garantizan la operatividad de programas estudiantiles clave para el presente ciclo académico.

El Gobierno de Honduras presentó el pasado día 9 de abril ante el Parlamento un proyecto de presupuesto nacional reformulado para 2026 que asciende a 444.265,8 millones de lempiras (unos 16.732,2 millones de dólares).

Según informó este lunes el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, el proyecto de presupuesto será sometido a consideración del pleno este martes. EFE

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