Manuel Tévar dice que dirigir en la Filarmónica de Berlín es el cumplimiento de un sueño

Berlín, 10 dic (EFE).- El director de orquesta español Manuel Tévar dice que dirigir en la sala Filarmónica de Berlín, con la que ofrecerá el miércoles un concierto al frente de la Filarmónica Pugliese con obras de Rossini, Puccini y Mozart, representa para él el cumplimiento de un sueño.

«Es el cumplimiento de un sueño. Cuando es chiquitico mira uno siempre hacia arriba, hacia donde están los grandes. En nuestro mundo de la música una de las referencias más importantes es la Filarmónica de Berlín», dijo el madrileño a EFE.

«Es algo especial tener esta oportunidad siendo un director todavía joven, tengo 44 años», agregó.

En lo referente a los directores que han pasado por la Filarmónica de Berlín, Tévar destacó que el italiano Claudio Abaddo había sido muy importante para él y para muchos músicos de su generación.

«No sólo por la parte técnica, sino también por su carisma y por su humildad. Conseguía sacar lo mejor de cada músico gracias a una gran inteligencia emocional. El mérito de un director de orquesta es eso, tener un discurso que seduzca y lograr que los músicos den lo mejor de sí», explicó.

Tévar ha estado tres días con los músicos de la Filarmónica Pugliese en Bari y tendrá mañana un último ensayo antes del concierto.

El músico destacó que el proceso de preparar un concierto con una orquesta con la que no se ha tocado antes es algo especial justo en momentos en que el mundo vive lo que él llamó «una crisis de cooperación».

«Es algo especial y algo de lo que se puede aprender mucho en momentos en que el mundo vive una crisis de cooperación. No sabemos cooperar», aseguró.

Se trata, explicó, de un encuentro entre gente que no se conoce, que muchas veces no tienen otro lenguaje común que no sea el lenguaje de la música y en tres o cuatro días se produce un milagro.

«Al comienzo siempre miro a los ojos a los músicos y se logra una comunicación que va más allá de lo físico. Al principio no nos conocemos los unos a los otros, pero en cuatro días se produce el milagro y el milagro es un regalo para el público», añadió.

Tévar, además de director, es también pianista y compositor. Para el programa del miércoles agregó un preludio sinfónico de Puccini que, según dijo, es una pieza a partir de la cual «convierte a toda la orquesta en un cantante aunque sin voz». EFE

