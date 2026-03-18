María Corina Machado celebra la conquista venezolana de su primer Clásico Mundial

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Caracas, 17 mar (EFE).- La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró este martes la victoria de Venezuela sobre la selección de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol, disputado en loanDepot Park de Miami.

«¡Somos campeones del mundo! Qué orgullo ser venezolana; gracias, muchachos», publicó la dirigente en un mensaje en X, con emojis de la bandera venezolana y otros similares a las arepas, comida típica venezolana.

Asimismo, Vente Venezuela (VV), el partido que dirige la opositora, celebró el triunfo venezolano y aseguró que demuestra que los venezolanos son «indetenibles».

«Hoy llegamos a la cima del béisbol; con mística, disciplina y excelencia. Esta victoria es la prueba (de que) los venezolanos somos indetenibles», afirmó.

Los partidos opositores Voluntad Popular y Primero Justicia también celebraron con mensajes en X declarando a Venezuela campeón del torneo.

En la misma línea, los exdiputados opositores Juan Pablo Guanipa y José Guerra publicaron videos de sus celebraciones, mientras que el opositor Andrés Velásquez afirmó que «Venezuela será libre».

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del mundo tras vencer este martes por 2-3 a Estados Unidos y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, cuya final se disputó en la ciudad estadounidense de Miami.

El triunfo venezolano fue impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2.

Más temprano, la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a la oposición mayoritaria venezolana, animó a la selección para lograr una victoria, mientras que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también deseó éxito al equipo, que clasificó a la final tras vencer 4-2 a Italia en la semifinal del lunes.

El festejo por la clasificación venezolana a la final del Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones.EFE

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