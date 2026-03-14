María Corina Machado denuncia que el Gobierno de Rodríguez «pretende prolongar el terror»

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Caracas, 14 mar (EFE).- La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado denunció este sábado que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez «pretende prolongar el terror», luego de que un tribunal le haya negado la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición antichavista y de la exdiputada.

«Negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca. ¿Saben qué? No podrán», expresó Machado en la red social X. EFE csm/nvm