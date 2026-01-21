María Corina Machado dice que su principal objetivo ahora es «regresar a Venezuela»

Washington, 20 ene (EFE).- La principal opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró este martes en Washington que su principal objetivo inmediato es «regresar a Venezuela» lo antes posible.

«Yo lo quiero es regresar a Venezuela», aseguró Machado a periodistas en el Congreso estadounidense, donde mantuvo hoy distintos contactos.

La líder opositora mantuvo un encuentro con los congresistas cubano-estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez y más tarde se reunió con miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

«Venezuela será libre. Y una vez que liberemos Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre», aseguró Machado en una comparecencia ante los medios acompañada por Giménez y Díaz-Balart.

La activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 aseguró que el momento que se vive tras la deposición del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, a manos de EE.UU. es «histórico».

«No estaríamos de no ser el compromiso la resistencia, la generosidad y el valor del pueblo venezolano, pero también porque hemos contado con el apoyo y la visión y coraje de líderes increíbles como el presidente de los EE.UU., Donald Trump, y los miembros del Congreso», añadió Machado.

Por su parte, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja estadounidense, Gregory Meeks, aseguró a la salida de la reunión con Machado que la política venezolana contempla unos plazos «diferentes a los del presidente (Trump)» para una transición a la democracia en Venezuela.

Meeks aseguró que pese a ser presionada por miembros del comité para conocer más detalles de la reunión que Machado mantuvo con Trump hace apenas cuatro días en la Casa Blanca, la activista «no quiso decir nada en contra del presidente de EE.UU., así que se guardó sus palabras».

«Fue muy cuidadosa a la hora de hablar, porque cuando dices algo que al presidente no le gusta hay una represalia», añadió Meeks que consideró necesario la salida del poder de los integrantes del actual Gobierno chavista para permitir el retorno a su país de los millones de venezolanos que huyeron durante el mandato de Maduro.

El propio Trump insinuó hoy en rueda de prensa que Machado, a la que Washington descartó en principio para pilotar una transición en el país caribeño en favor de un Gobierno liderado por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, podría tener algún rol de peso en el futuro.

«Tal vez podamos involucrarla de alguna manera», aseguró el republicano, que hoy cumplió un año de regreso en la Casa Blanca. EFE

