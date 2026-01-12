María Corina Machado pidió al papa interceder por los presos y la transición en Venezuela

Ciudad del Vaticano, 12 ene (EFE).- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha pedido este lunes al papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el «avance sin demora» de la transición a la democracia en Venezuela.

«Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país», dijo la opositora y premio Nobel de la Paz en el perfil de X de su Comando Nacional de Campaña.

Y agregó: «Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos».

La audiencia entre el pontífice estadounidense y la opositora ha sido por sorpresa pero confirmada a mediodía (11.00 GMT) por la Santa Sede en su boletín diario.

El encuentro se produce diez días después de que los Estados Unidos de Donald Trump capturaran en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores y los trasladara a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

El Comando de Campaña de Machado explicó que durante la audiencia privada en el Vaticano se solicitó al pontífice «interceder por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance sin demora por la transición a la democracia en Venezuela».

Asimismo, Machado defendió la «legitimidad del presidente» Edmundo González Urrutia tras «la gesta cívica» de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Tras su encuentro con el papa, la opositora también se ha reunido con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que fue nuncio en Venezuela entre 2009 y 2013.

El paso de María Corina Machado por el Vaticano se produce después de que el propio Trump adelantara su intención de recibirla, previsiblemente esta semana.

El papa León XIV ha aludido en varias ocasiones a la crisis en Venezuela, la última el pasado viernes durante su largo discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.

En esa intervención, pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de «intereses partidistas».

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el viernes que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses. EFE

