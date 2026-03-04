María Corina Machado recorrerá Venezuela al llegar al país, dice su partido

Caracas, 3 mar (EFE).- La líder opositora María Corina Machado recorrerá Venezuela cuando concrete su llegada al país, anunció este martes su partido Vente Venezuela (VV) sin precisar cuándo retornará la dirigente que se encuentra en EE.UU., luego de salir del país y abandonar la clandestinidad para evitar el arresto tras sus denuncias de fraude en las presidenciales.

«Venezuela va a ser recorrida antes de que ella llegue y después con ella nuevamente en cada espacio (…) del territorio nacional», dijo el coordinador nacional de VV, Henry Alviárez, excarcelado el pasado 8 de febrero bajo medidas cautelares de presentación ante tribunales y prohibición de salida del país.

El opositor anunció así una gira del partido por el país, que estará encabezada por él y a la que luego se unirá Machado cuando regrese.

Desde una rueda de prensa en el estado Lara (oeste), Alviárez dijo que el partido se organiza «no solo para cuando ella llegue sino para ese momento donde el venezolano tenga que elegir el destino para los próximos años».

Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades del país, que la han señalado de violenta y de pedir una invasión militar.

El domingo, la opositora afirmó en un video difundido en redes sociales que regresará a Venezuela «en pocas semanas», con el objetivo de «garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible», luego de que EE.UU. capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un ataque militar el pasado 3 de enero.

Sin embargo, desde la captura del líder chavista, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha tejido una buena relación con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, porque asegura que está cumpliendo con sus demandas, incluida la apertura del sector petrolero venezolano para las empresas estadounidenses.

La Administración de Rodríguez además ha hablado de un «nuevo momento político» que la llevó a promover una Ley de Amnistía que ya fue aprobada por el Parlamento, pero excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra el país. EFE

