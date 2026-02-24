Marcelo Gallardo, el que «siempre está volviendo» a River Plate, dice adiós una vez más

4 minutos

Concepción M. Moreno

Buenos Aires, 23 feb (EFE).- «Alguien dijo una vez / Que yo me fui de mi barrio / ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? / ¡Si siempre estoy llegando!». Estos versos del tango ‘Nocturno a mi barrio’, de Aníbal Troilo, bien podría hacerlos suyos Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso de la historia de River Plate, que este lunes anunció que dejará las riendas del club en su segundo ciclo como entrenador.

El técnico le pondrá fin este jueves en el estadio Monumental, en el juego ante Banfield, a su segundo ciclo al frente del Millonario, que comenzó el 5 de agosto de 2024, en el que no ganó títulos y en el que acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos.

La decisión fue comunicada este lunes tras la práctica del equipo a través de un video que River Plate compartió en la red social X.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, dijo Gallardo.

El primer adiós del ‘Muñeco’ del banquillo ‘millonario’ ocurrió el 13 de noviembre de 2022, cuando se despidió en un amistoso contra el Betis del chileno Manuel Pellegrini.

Hoy Gallardo se despide por segunda vez del equipo de sus amores, tras caer por 1-0 ante Vélez, su tercera derrota al hilo en el Apertura local. Los primeros indicios del final habían llegado el domingo, cuando decidió no hablar con los medios tras la derrota ante el Fortín.

Esta segunda etapa de Gallardo, que comenzó tras la partida de Martín Demichelis, distó mucho de la primera, en la que ganó 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores (2015 y 2018, tras vencer a Boca Juniors en la final en Madrid).

Pero ningún trofeo será suficiente jamás para igualar, en el corazón del acérrimo aficionado de River, lo que hizo ‘el Muñeco’: será por siempre el técnico que le ganó al ‘Xeneize’ una final de Copa Libertadores (2018).

El entrenador que antes jugó

La trayectoria deportiva del ‘Muñeco’, reconocida a nivel internacional en su etapa como técnico, tuvo su inicio en su época como futbolista.

Como jugador, Gallardo ganó con la camiseta ‘millonaria’ la Copa Libertadores en 1996, la Supercopa Sudamericana en 1997 y seis veces la Liga local: Apertura 1993, Apertura 1994, Apertura 1996, Clausura 1997, Apertura 1997 y Clausura 2004.

Su carrera se engrandece con los tres títulos que firmó con el AS Mónaco (Liga, Supercopa de Francia y Copa de la Liga) y uno más en el también francés Paris Saint-Germain, el estadounidense DC United y el uruguayo Nacional.

Entre todas esas aventuras foráneas, Gallardo siempre regresaba a River Plate, donde jugó en tres etapas (1993-1999, 2003-2006 y 2009-2010).

Tras retirarse como futbolista en el club montevideano, allí arrancó su carrera como técnico con el Campeonato Uruguayo que ganó en 2011.

En 2014 -de nuevo, no más de cuatro años sin estar lejos del club de Núñez-, fue anunciado a la prensa por el exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli, figura viviente de River Plate y responsable de la Secretaría Deportiva, el mismo que le acompañó en la conferencia de prensa en que anunció su adiós, el 13 de octubre de 2022.

Catorce títulos en ocho años y medio al frente del banquillo ‘millonario’ resumen por qué se convirtió en un referente para la historia de la entidad, tanto que se erigió en su honor en las afueras del Estadio Más Monumental una estatua, como ya ocurriera con otra leyenda del club, Ángel Amadeo Labruna, con quien empata en 22 trofeos (sumando las etapas de futbolista y técnico).

Con ‘el Muñeco’ en el banquillo, River ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, las Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015, la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones de 2021.

Hasta el momento de su primera llegada al banquillo, River Plate sólo sumaba cinco títulos internacionales: las Libertadores de 1986 y 1996, la Intercontinental de 1986, la Supercopa de 1997 y la Interamericana de 1987.

Hoy Gallardo se despide una vez más de River Plate. Aunque no hay que perder de vista que ni en su etapa como futbolista ni en la de entrenador, ‘el Muñeco’ ha permanecido mucho tiempo lejos de ‘casa’.

Cuatro años, el tiempo que hay entre mundiales de fútbol o que dura un ciclo olímpico, es el máximo que se ha permitido fuera del club de Núñez antes de regresar a la entidad donde ganó todo como jugador y como técnico, porque Marcelo Gallardo, como dice Troilo, «siempre está volviendo». EFE

