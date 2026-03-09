Marcelo Rebelo de Sousa abandona a pie el Palácio de Belém por última vez como presidente

3 minutos

(Actualiza con nuevos datos y declaraciones)

Lisboa, 9 mar (EFE).- El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, salió este lunes a pie del Palácio de Belém por última vez como jefe de Estado del país, para dirigirse a la Asamblea de la República (Parlamento) y darle el relevo en el cargo al exministro socialista António José Seguro.

Rebelo de Sousa salió sonriente de la sede de la Presidencia lusa, donde se despidió de los trabajadores y guardias y se dirigió al vehículo que lo esperaba fuera para llevarle al Parlamento del país.

Poco más tarde, saltándose el programa previsto, Rebelo de Sousa se bajó del vehículo para llegar a pie al Parlamento, en un periplo por el que lo estuvieron siguiendo los periodistas y donde se metió en un supermercado y en alguna tienda más.

En declaraciones a la prensa antes de llegar al Parlamento, el mandatario saliente auguró que Seguro «va a ser un presidente grande, grande, y debe contar con el apoyo de todos los portugueses».

Tras diez años en el cargo, Rebelo de Sousa cede este lunes el testigo a Seguro, ganador de las elecciones presidenciales frente al ultraderechista André Ventura, en una ceremonia en la cámara, donde asisten varios jefes de Estado extranjeros, entre ellos el rey Felipe VI de España.

El acto está previsto que comience a las 10.00 hora local (misma hora GMT), donde Seguro jurará el puesto sobre la Constitucion portuguesa y pronunciará un discurso.

Ya como presidente, Seguro se dirigirá al Monasterio de los Jerónimos para colocar una corona de flores junto a la tumba del poeta portugués Luiz Vaz de Camões, símbolo de la identidad nacional y la lengua lusa.

Posteriormente, irá al Palacio de Belém para abrir sus jardines al público y después tendrá un encuentro con jóvenes en una universidad de Lisboa.

Está programado que cierre el día con una ceremonia para condecorar a Rebelo de Sousa en el Palácio da Ajuda Ajuda.

Dentro de los festejos de su investidura, Seguro se trasladará el martes fuera de Lisboa, ya que tiene actos previstos en la aldea de Mourísia, en el distrito de Coimbra, que estuvo cercada por el fuego en 2025, y en Guimarães, que es la Capital Verde Europea en 2026, en el distrito de Braga.

El programa culminará ese día con un concierto en Oporto, donde el ya investido presidente será recibido en el Ayuntamiento.

Seguro fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014 y ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 66,83 % de los votos (más de 3,5 millones de sufragios) frente al líder de ultraderecha André Ventura, con el 33,17 % de los sufragios (más de 1,7 millones). EFE

ssa/llb