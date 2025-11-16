Marcha de ‘Generación Z’ en México deja veinte civiles y más de cien policías heridos

3 minutos

Ciudad de México, 15 nov (EFE).- El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó este sábado que la marcha de la ‘Generación Z’ dejó un saldo de 20 civiles y más de 100 elementos de la policía heridos, así como una veintena de personas detenidas, luego de un enfrentamiento que ocurrió entre las autoridades y un grupo de personas encapuchadas en las puertas de Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.

En conferencia de prensa, Vázquez detalló que las personas arrestadas fueron presentadas al Ministerio Público tras provocar “actos violentos” durante la manifestación que culminó esta tarde en el Zócalo capitalino, además destacó que otras 20 están siendo remitidas por “faltas administrativas”.

“Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito en la manifestación, e iniciando las carpetas de investigación correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, explicó Vázquez.

De acuerdo con información de la autoridad, 60 uniformados que fueron lesionados recibieron atención en el sitio y 40 fueron trasladados para recibir atención hospitalaria, 36 de ellos por contusiones, cortaduras y lesiones menores y cuatro que reciben atención especializada por traumatismos, que no ponen en riesgo su vida.

Vázquez calificó de “ejemplar” la actuación de la fuerza policial, la cual lanzó gases lacrimógenos y de extintor durante la protesta luego de que los manifestantes derribaron las vallas que resguardaban el Palacio Nacional, y argumentó que este comportamiento por parte de los manifestantes fue parte de una “evidente provocación”.

También reportó que los 20 civiles con lesiones menores fueron atendidos por el Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM).

Por su lado, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, solicitó a los medios de comunicación que “narren los hechos como fueron”, refiriéndose a que la policía local “no tuvo ningún contacto” con los asistentes de la marcha cuando esta, en las primeras horas de la mañana, fue pacífica.

“Si se dio un contacto fue porque una parte de los manifestantes empezó a actuar no de manera pacífica, sino de manera violenta. Si ocurrió ese contacto fue porque la valla que pusimos para evitar ese contacto la abrieron, no la Policía de la ciudad, sino este grupo de manifestantes que iba a eso: a provocar”, resaltó Cravioto.

El representante de la SSC-CDMX precisó que durante las detenciones se decomisaron piedras, palos, martillos, cadenas y partes de coladeras que los agresores rompieron en la plaza del Zócalo.

Además, explicó que el grupo violento despojó de sus escudos a los policías con golpes y hasta lanzando artefactos explosivos.

Por su lado, la Secretaría de Gobernación (Segob) de México también expresó, en un comunicado, su rechazó a las acciones violentas presentadas durante la marcha del 15 de noviembre hacia los elementos de la Secretaría Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“En los actos violentos se utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetes, herramientas y objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y contra las personas que transitaban por el Zócalo capitalino”, apuntó la Segob.

Previo a estas declaraciones y posicionamientos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para que la movilización, en la que participaron mexicanos de todas las edades, prosiguiera por “la vía pacífica”. EFE

