Marcha del Orgullo en Ecuador reivindica derechos y reclama respeto a la diversidad

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Quito, 27 jun (EFE).- Una marea multicolor recorrió este sábado las calles de Quito, capital de Ecuador, para visibilizar la lucha por los derechos LGBTIQ+ en el país andino y reclamar respeto a la diversidad, además del fin de la violencia y la discriminación, en el marco del Día Internacional del Orgullo que se conmemora este domingo.

«Es importantísimo que las personas de la población LGBTI encuentren estos espacios para visibilizar su presencia. Quito es una ciudad inclusiva y aquí vivimos gente de la diversidad. Esto sirve para sensibilizar a la población sobre la existencia de personas de la diversidad sexogenérica», dijo a EFE Germán Castillo, coordinador del Orgullo Quito 2026.

El dirigente señaló que esperan que estos espacios de sensibilización contribuyan a reducir la violencia, ya que, según dijo, uno de los principales desafíos que enfrenta Ecuador es superar «la falta de respeto» que aún existe hacia la diversidad, especialmente desde sectores religiosos.

En el país andino, el 53,5 % de las personas LGTBIQ+ mayores de 18 años reporta haber sufrido discriminación o violencia a lo largo de su vida, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

«El fundamentalismo religioso nos tacha con diferentes epítetos, pero no se dan cuenta de que muchas de las personas de la diversidad también necesitan de esa religión porque somos un país muy religioso. Cuando se oponen a eso crean conflictos y hay personas que se suicidan», mencionó.

La marcha partió desde la Plataforma Gubernamental Norte, donde se ubicó una feria en la que participaron organizaciones que ofertaban servicios de salud sexual y reproductiva y que brindaban información sobre qué hacer en casos de violencia.

Luego recorrió varias calles hasta llegar al principal centro de convenciones de la ciudad, donde también hubo una feria y conciertos.

Las personas participantes llevaban trajes, globos, sombrillas y pancartas con lemas como «Amar no debe costar la libertad ni la vida» o «Lo que te choca del Orgullo no es un escándalo sino quién lo hace» y durante el camino se desplegaron grandes banderas multicolores. También hubo carros alegóricos y mucha música y fiesta.

En medio de la multitud estaba Yadri Fénix, una activista trans que recordó que han luchado «desde el principio» para que las personas puedan salir a marchar y exigir sus derechos.

«Por eso estamos marchando hoy, para reivindicar», resaltó, al tiempo que envió «fuertes bendiciones» a las personas que los «odian» y no los «quieren ver vivos».

«Todos tenemos uno de la comunidad en cada familia», aseguró.

En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, también inició esta tarde una multitudinaria marcha que está previsto que termine con un festival en el Palacio de Cristal, uno de los lugares más emblemáticos de la urbe. EFE

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