Marco Rubio califica de «productiva» la reunión con representantes ucranianos en Florida

Miami, 30 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que la reunión en Florida con representantes ucranianos fue «productiva», pero reconoció que aún queda «mucho trabajo por hacer» en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

«Queda mucho trabajo pro hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances», apuntó Rubio en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión. EFE

