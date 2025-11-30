The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Marco Rubio califica de «productiva» la reunión con representantes ucranianos en Florida

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Miami, 30 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que la reunión en Florida con representantes ucranianos fue «productiva», pero reconoció que aún queda «mucho trabajo por hacer» en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

«Queda mucho trabajo pro hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances», apuntó Rubio en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión. EFE

asg/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR