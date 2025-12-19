Marco Rubio dice que México está cooperando más que nunca con EE.UU. en seguridad

2 minutos

Washington, 19 dic (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este viernes que México está cooperando en materia de seguridad más «que jamás en su historia», subrayando el beneplácito de Washington con el Ejecutivo de la presidenta Claudia Sheinbaum en un momento marcado por su agresiva campaña contra el narcotráfico, especialmente en el Caribe.

«El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia», dijo Rubio en rueda de prensa al ser preguntado por la cooperación brindada por distintos países de Latinoamérica en los planes de seguridad fronteriza y contra el tráfico de drogas de la Administración de Donald Trump.

«Queda mucho por hacer (en la batalla contra el narco) pero tenemos cooperación», subrayó Rubio, que consideró a los grupos involucrados en el tráfico de estupefacientes como «la amenaza más primordial» para todo el continente americano.

Además, señaló también a otros países de Latinoamérica están trabajando de manera conjunta con Washington, como Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador o la República Dominicana.

En cambio, el máximo responsable de la diplomacia estadounidense indicó que Venezuela es el caso contrario.

«Tenemos un régimen ilegítimo que no solo no coopera con EE.UU., sino que coopera con elementos criminales, como por ejemplo el ELN y las FARC», aseguró Rubio.

Desde el verano EE.UU. mantiene un enorme despliegue militar en el Caribe que busca presionar al Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar al cártel de los Soles, y que ha destruido más de 30 supuestas narcolanchas, con casi un centenar de muertos, mientras que Donald Trump dijo en una entrevista el jueves que no descarta declarar la guerra a Venezuela. EFE

asb/ygg/psh

(foto) (video)