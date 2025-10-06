Marea humana en Amsterdam vestida de rojo en apoyo a los palestinos

Decenas de miles de personas se movilizaron el domingo en Amsterdam para pedir el fin de la guerra en Gaza, vestidos de rojo y gritando en las calles «Liberen a Palestina» y en París miles manifestaron por la liberación de los rehenes.

Los organizadores de la manifestación de la «línea roja» (Rode lijn), indicaron que cerca de 250.000 personas desfilaron en la capital neerlandesa, pidiendo acciones del gobierno de Países Bajos contra Israel.

«Espero que impongan sanciones e Israel, que cese el comercio, que se reconozca al Estado palestino», dijo Sebastiaan Poos, 68 años, quien vino desde Eindhoven, ciudad del sur de Países Bajos.

Esgrimiendo afiches que piden sancionar a Israel, los manifestantes marcharon varias horas pese a la lluvia intermitente.

En París, miles de personas manifestaron el domingo para pedir la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, constataron periodistas de AFP.

«Al inicio, teníamos previsto esta manifestación para conmemorar los dos años del 7 de octubre, recordar que hay rehenes y honrar la memoria de las víctimas», declaró Jean-David Ichay, presidente de la asociación organizadora «Todos 7 de Octubre».

El sábado, centenares de miles de personas manifestaron en apoyo al pueblo palestino en Roma, Barcelona y Madrid, tras la interceptación por Israel de la flotilla internacional de ayuda para la Franja de Gaza.

