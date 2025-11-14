Marina de EEUU volverá a entrenar en Trinidad y Tobago en medio de tensión con Venezuela

3 minutos

San Juan, 14 nov (EFE).- La Marina de Guerra de EEUU regresará territorio caribeño para seguir sus ejercicios militares con la Fuerza de Defensa Trinitense (TTDF) en medio de las tensiones entre el país norteamericano y Venezuela, confirmó este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers.

La confirmación de Sobers se produce después de que, el jueves, el fiscal general de Trinidad y Tobago, John Jeremie, indicara que los militares de la Unidad 22 de la Expedición Marina intensificarán sus prácticas en el país desde este próximo domingo al 21 de noviembre.

«Estos venideros actos forman parte de nuestra histórica colaboración entre el TTDF y la milicia estadounidense», afirmó Sobers en un comunicado de prensa.

Las visitas, agregó Sobers, seguirán dándose «debido a los continuos sucesos relacionados con crímenes violentos y violencia entre bandas criminales», y de esta manera, las fuerzas de seguridad, tanto locales como las de EEUU se aunan.

«El entrenamiento se llevará a cabo a través de Trinidad y Tobago, tanto en zonas urbanas como rurales, con ejercicios diseñados para darse en el anochecer y las madrugadas», detalló Sobers.

Afirmó además que el objetivo de los ejercicios militares serán de compromiso entre ambos cuerpos, y para que los oficiales de los dos ejércitos se familiaricen con los equipos, tácticas y técnicas de cada uno.

Sobers aseguró que Estados Unidos ha dado ninguna indicación de que dichas prácticas serán utilizadas para llevar a cabo alguna acción contra su país vecino de Venezuela en medio de las tensiones que existen.

Las tensiones entre Venezuela y Trinidad se intensificaron con el atraque en Puerto España hace una semana del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados.

Tras la llegada del destructor, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó al pueblo de Trinidad y Tobago a evitar que Estados Unidos «meta una guerra en el Caribe».

De igual manera, la visita de la Marina estadounidense llega pisándole los talones a la llegada del portaviones nuclear Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, en su rumbo al Caribe.

El buque se unirá al Comando Sur de Estados Unidos en el despliegue aeoronaval que el Pentágono estadounidense ha incrementado desde hace unas semanas en aguas del Caribe frente a Venezuela.

A finales de octubre, EEUU contaba ya con ocho buques de guerra, seis de ellos destructores, tres buques anfibios y un submarino en la zona, con un total de trece unidades navales, su mayor despliegue marítimo desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991).

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han destruido de manera sumaria en aguas del Caribe y del Pacífico oriental más de una decena de lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, ataques en los que han muerto la mayoría de sus tripulantes. EFE

