Mario Lopez, de ‘Saved by the Bell’, recibe su estrella en Paseo de la Fama de Hollywood

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 10 oct (EFE).- El actor y presentador estadounidense Mario Lopez, uno de los protagonistas de la serie ‘Saved by the Bell’, recibió este jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

«Resulta que hoy es mi 51 cumpleaños. Me siento muy bendecido de poder hacer lo que más amo», dijo antes de que fuera desvelada la estrella.

El presentador de origen mexicano y nacido en San Diego, California, estuvo acompañado del también actor Mark Wahlberg; de su madre, Elvira Lopez, y de la ejecutiva de la cadena NBC News Valari Dobson Staab.

«He visto a este hombre en la televisión desde que soy un bebé (…) y ahora resulta que es tres años más joven que yo, ¿cómo es eso posible?», bromeó Wahlberg durante sus minutos en el estrado.

Wahlberg también resaltó la admiración hacia el trabajo de su «hermano» y la «gran conexión» que han tenido como amigos: «Siempre bromeamos con que él tiene algo de irlandés en él y que yo tengo algo de mexicano en mí y siento que de verdad es mi hermano y mi gente», ahondó.

Lopez fue descubierto en un recital de baile cuando tenía 10 años y su debut profesional llegó con la comedia de ABC «Aka Pablo» en 1984. Uno de los momentos cumbre de su carrera fue su participación en la serie «Saved by the Bell» y actualmente es presentador de ‘Access Hollywood’ y ‘Access Daily with Mario Lopez’. EFE

mrl/mgr/cpy