Mariposa monarca ocupa un 64% más de superficie de bosque en México en temporada 2025-2026

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Ciudad de México, 17 mar (EFE).- La superficie de bosque ocupada por la mariposa monarca en México durante la temporada 2025-2026 alcanzó las 2,93 hectáreas, un aumento del 64 % respecto a las 1,79 hectáreas del periodo anterior, según informó este martes la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.

Al presentar los resultados del monitoreo forestal y de colonias de hibernación, la funcionaria celebró la recuperación, pero advirtió de “preocupaciones” persistentes, como el uso de plaguicidas en Estados Unidos, que afecta el vuelo de este polinizador que cada año recorre más de 4.000 kilómetros por América del Norte.

“La mariposa monarca debería ser el símbolo de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá”, afirmó, al subrayar la importancia de la cooperación trilateral para proteger a la especie, que también calificó como un «ícono de la migración».

En este sentido, Bárcena señaló que la protección de este polinizador ya se ha planteado dentro del comité ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá, donde el gobierno mexicano ha insistido durante los últimos dos años en la necesidad de abordar el impacto de los plaguicidas en la región.

“Se están dando los debates sobre el Tratado de Libre Comercio (de América del Norte / T-MEC), y este es un tema que nos interesa poner sobre la mesa, porque creemos que debemos de tener una línea de cooperación mucho más abierta, sobre todo que ya conocemos el trayecto de la mariposa”, expuso Bárcena.

La funcionaria reconoció que México no tiene facultades para prohibir el uso de estas sustancias en territorio estadounidense, -donde se ha visto una mayor disminución de la mariposa debido al uso de plaguicidas como glifosato-, pero confió en que exista apertura para reducir su uso en ese país.

Además de los plaguicidas, la secretaria mencionó otros factores de riesgo como el turismo no regulado y la degradación del hábitat, producto del cambio climático.

También detalló que el mínimo histórico registrado fue de 0,67 hectáreas, en la temporada 2013-2014, mientras que el máximo fue de 18,19 hectáreas, alcanzado en 1996-1997.

Pese al incremento de este año, Bárcena llamó a mantener la cautela, al señalar que se detectó una afectación de 2,55 hectáreas dentro de la zona de hibernación, lo que refleja los retos persistentes para la conservación de la especie.

Durante esta temporada, el monitoreo en México incluyó visitas a 13 santuarios, así como el uso de imágenes satelitales y análisis forestales para evaluar la salud de los ecosistemas.

Finalmente, la Semarnat presentó el ‘Plan de acción para la conservación de la mariposa monarca 2025-2030’, el cual incorpora seis nuevas líneas estratégicas, respecto al plan anterior, como el turismo, la eliminación del glifosato y un apartado de cambio climático. EFE

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