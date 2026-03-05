Marlaska dice que Europa tiene «medios y capacidades» ante una posible ola migratoria

2 minutos

Bruselas, 5 mar (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo este jueves en Bruselas que la Unión Europea cuenta con «medios y capacidades» para «proteger a aquellos que necesiten protección» ante una hipotética ola migratoria que afecte a Europa por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

«Tenemos los medios, las capacidades y sobre todo la voluntad manifiesta de proteger a aquellos que necesiten la protección. En ese caso, no existiría ningún problema porque ya hemos afrontado otras crisis parecidas», dijo Grande-Marlaska a su llegada al Consejo de ministros de Interior de la Unión Europea.

El titular de Interior aseveró en este sentido que «toda situación de inestabilidad manifiesta y complicada» como la que tiene lugar en Oriente Medio «genera una problemática diversa» y puso como ejemplo las consecuencias del conflicto en Siria en 2015 o la agresión de Rusia a Ucrania hace cuatro años.

Con respecto al conflicto, abogó por «desescalar» una situación que «nunca debió existir» ya que «no se ha basado en las normas internacionales, en el derechos internacional, en la Carta de Naciones Unidas».

«España está comprometida siempre en la resolución pacífica y conforme al derecho internacional de cualquier conflicto como este», añadió.

Este jueves, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en su balance provisional, cifró en 275.000 los desplazados internos en algunos de los países que han recibido mayor número de ataques, como Irán, Líbano, Afganistán y Pakistán. EFE

mas/drs/cg

(vídeo) (foto)