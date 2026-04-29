Marruecos destina 13 millones de euros para luchar contra los incendios forestales

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Rabat, 29 abr (EFE).- La Agencia Nacional de Agua y Bosques (ANEF, por sus siglas en francés) destinará 150 millones de dirhams (unos 13 millones de euros) a la prevención y lucha contra los incendios forestales este año, ante el aumento del riesgo debido a la abundante vegetación generada por las recientes precipitaciones registradas en el país magrebí.

Este monto se destinará a acciones como la limpieza y mantenimiento de cortafuegos, la mejora y creación de puntos de agua para facilitar la extinción, la gestión preventiva de los bosques para reducir el riesgo de incendios y el refuerzo de los medios humanos y materiales de intervención, informó ANEF en un comunicado.

La misma fuente indicó que en 2025 se registraron 418 incendios que afectaron una superficie total de 1.728 hectáreas, de las cuales el 33 % estaba compuesto por arbustos y plantas pequeñas.

«Esta superficie representa una disminución significativa del 65 % en comparación con la media de los últimos diez años, lo que refleja la eficacia de los esfuerzos conjuntos de prevención e intervención», apuntó la misma fuente.

La agencia marroquí detalló la región de Tetuán y Alhucemas (norte) concentró el 40 % de los focos de incendio y el 89 % de la superficie quemada a nivel nacional.

«Gracias a la movilización coordinada de los diferentes actores, el 94 % de los incendios pudo ser controlado antes de superar las 5 hectáreas. Sin embargo, dos incendios importantes ocurridos en agosto en la provincia de Chaúen superaron las 100 hectáreas, con superficies quemadas de 859 y 280 hectáreas respectivamente», añadió. EFE

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