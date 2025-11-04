Marruecos frustra 42.437 intentos de inmigración en los primeros ocho meses de 2025

Rabat, 4 nov (EFE).- Las autoridades marroquíes frustraron 42.437 intentos de inmigración irregular hacia Europa entre enero y agosto de 2025, y rescataron a 9.518 migrantes del mar, según las últimas estadísticas del Ministerio marroquí del Interior.

De acuerdo con estas cifras, a las que tuvo acceso EFE este martes, y que estaban incluidas en un informe de este departamento remitido al Parlamento marroquí en el marco del debate de los Presupuestos, el ministerio añade que en este período se desmantelaron 188 redes de tráfico de personas.

En los primeros ocho meses de este año, la Marina Real rescató y prestó asistencia a un total de 9.518 personas migrantes, de diferentes nacionalidades, que intentaron viajar en embarcaciones hacia la orilla norte del Mediterráneo.

El escrito señala que en los últimos años Marruecos afronta «un crecimiento significativo de los intentos» de migración irregular, tanto por las costas mediterráneas como por las atlánticas, estas últimas con el objetivo de llegar a las islas españolas de Canarias.

También apunta que entre los migrantes se constataron nuevas nacionalidades, concretamente los procedentes de países asiáticos.

Indica que se observó también que los migrantes subsaharianos cambiaron su ruta del Mediterráneo hacia las costas del Atlántico debido al «refuerzo de las medidas de control y el aumento del coste de la travesía».

El documento añade que las autoridades marroquíes facilitaron el retorno voluntario de 3.060 migrantes irregulares a sus países de origen en coordinación con sus respectivas representaciones diplomáticas. De estos retornos, 1.541 se realizaron en coordinación con la Organización Mundial para las Migraciones.

Durante el año 2024, las autoridades marroquíes frustraron 78.685 intentos de inmigración irregular hacia Europa, lo que suponía un 4,6 % más que en 2023, y rescataron a 18.645 migrantes del mar, un 10,8 % más que el año anterior. EFE

