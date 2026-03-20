Marruecos incauta 4 toneladas de hachís ocultas en cajas de atún para exportación

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Rabat, 20 mar (EFE).- Las autoridades marroquíes se incautaron en el puerto de Tánger Med (norte) de 3,9 toneladas de hachís ocultas entre cajas de atún en un camión destinado al transporte internacional de mercancías, informaron este viernes fuentes oficiales.

La droga se encontró en la noche del jueves durante una inspección del vehículo con escáner que destapó que la droga estaba oculta en cavidades abiertas dentro del pescado congelado y almacenado en cajas refrigeradas para su transporte internacional.

La policía ha detenido al conductor, de origen marroquí, e investiga el origen de la droga, según un comunicado de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN).

Tánger-Med, en la costa norte de Marruecos, es uno de los puertos más grandes y estratégicos del Mediterráneo y un punto clave para el comercio entre África, Europa y Asia.EFE

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