Martín reconoce que le gusta «mucho» rodar en circuitos nuevos porque es «muy distinto»

Redacción deportes, 19 mar (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP 26) dijo este jueves en el circuito de Goiania, escenario del Gran Premio de Brasil de MotoGP, que «siempre es bonito conocer un país nuevo, un circuito nuevo», y señaló que le gusta «mucho» rodar en trazados nuevos porque es «muy distinto».

«Tiene buena pinta, aunque sí que es verdad que está un poco sucia y será un reto adaptarse rápido, intentar entender las trazadas, y también trabajar mucho con los neumáticos», explicó el campeón del mundo de MotoGP en 2024.

«Está claro que vengo a intentar ganar, a intentar subir al podio, pero no quiero forzar la cosas», señaló Martín, y afirmó: «Si salgo a pista y estoy preparado para ganar iré a por ello, y si no, haré el máximo que pueda, que es lo que hice en Tailandia».

«Ahora mismo mi objetivo es encontrar una base en la moto que me ayude algo más con mi estilo, para seguir cogiendo confianza y una vez tenga esto la consecuencia será el podio», agregó Martín.

«He estado trabajando mucho para llegar más preparado de lo que estaba en Tailandia, y lo estoy», aseguró. EFE

JLL/ism

