Martín Vizcarra postulará a vicepresidente de Perú y su hermano Mario optará a presidente

4 minutos

Lima, 31 oct (EFE).- El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) confirmó este viernes que pretende postular a la Vicepresidencia de su país, a pesar de que está inhabilitado por el Congreso, en una fórmula electoral de su partido Perú Primero que tendrá como candidato presidencial a su hermano Mario Vizcarra.

El exgobernante, que actualmente enfrenta un juicio presuntos sobornos recibidos durante su época como gobernador de la región Moquegua (2011-2014), ha sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público hasta por diez años por el Congreso, que en noviembre de 2020 lo destituyó por una «permanente incapacidad moral» para mantenerse en el cargo.

La destitución se dio prácticamente un año después de que en 2019 clausurara el Congreso ante la obstrucción del fujimorismo y otras fuerzas que dominaban la cámara, quienes se oponían a las reformas de carácter político y judicial que impulsaba el mandatario.

Vizcarra admitió que «el candidato natural» de su partido era él, «pero está inhabilitado» y ya se cumplió el plazo para anunciar las fórmulas electorales sin que haya obtenido una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre una medida cautelar que ha presentado para intentar revertir las inhabilitaciones del Congreso en su contra.

«Sería una irresponsabilidad de mi parte cumplir el plazo de inscripción, inscribirme en el Jurado Nacional de Elecciones, y que no haya una respuesta de la Corte Interamericana», remarcó en una entrevista realizada en un programa conducido en Internet por el comunicador Víctor Caballero, conocido como ‘Curwen’.

Recordó, en ese sentido, que «un vicepresidente puede ser reemplazado por su accesitario» en caso de que su candidatura sea impugnada, mientras que «obviamente» busca evitar «que se caiga toda la plancha (electoral)» si él fuera candidato presidencial.

El exmandatario también aseguró que solo postulará a la vicepresidencia, pero no al Congreso, aunque dijo que su hermano Mario también se presentará al Senado y la candidata a segunda vicepresidenta por su partido, Judith Medina, a la cámara de diputados

El candidato presidencial

Mario Vizcarra, quien es ingeniero industrial, ratificó que «oficialmente ya (ha sido) nombrado candidato a la presidencia por nuestro partido Perú Primero» y que lo hace «como Mario Vizcarra, no como el hermano» del ex jefe de Estado.

Agregó que está «optimista y con la voluntad de tener nuevos retos», que pasan por la «firme responsabilidad de llegar a la presidencia y llevar lo que en muchos años, en el proyecto con Martín Vizcarra, queremos hacer en el país».

Anunció, además, que si su hermano es condenado a prisión en el juicio que se le sigue por presunta corrupción, piensa indultarlo, así como a «todos los presidentes» que están en prisión.

Actualmente, se encuentran en prisión los exgobernantes peruanos Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), en ambos casos por corrupción, y Pedro Castillo (2021-2022), por intentar dar un golpe de Estado.

«No solamente a él (Martín), sería un llamado a la reconciliación, indultaría a todos los presidentes que están ahí», enfatizó antes de decir que luego «presentaría un proyecto de ley para (que se endurezcan las sanciones a los) futuros presidentes que delincan, incluyendo la cadena perpetua».

Un eventual gobierno suyo, indicó, también «tendría un especial interés» en que su hermano lo «ayude y apoye con la vasta experiencia que tiene».

Martín Vizcarra replicó que si es condenado por la justicia peruana aceptará «lo que diga el juzgado, esté o no esté de acuerdo» y que en un eventual gobierno de su hermano, «lo que haría sería apoyar al presidente» y le «pediría que lo dejan a cargo del tema de seguridad ciudadana», uno de los principales reclamos que hacen los peruanos a sus autoridades.

Los primeros sondeos de opinión indican que Mario Vizcarra figura entre los candidatos con mayor preferencia ciudadana, junto con el exalcalde de Lima y empresario Rafael López Aliaga, de tendencia ultraconservadora, y la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) Keiko Fujimori. EFE

