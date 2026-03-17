Martes, 17 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 17 mar (EFE).-

Beirut.- Israel inicia una operación terrestre en el sur del Líbano para luchar contra el grupo chií Hizbulá, mientras sigue bombardeando distintas zonas de ese país y atacando objetivos en Irán.

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Teherán/Washington/Jerusalén.- La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su decimoctavo día con ataques continuos pero con altos y bajos en la intensidad mientras la situación en el estrecho de Ormuz continúa estancada y los precios del petróleo en máximos de años.

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Tiro (Líbano).- Jumana, algunos de sus hijos y los hijos de estos duermen en un cine en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, una de las doce familias que se resguardan de las bombas israelíes en este improbable refugio abierto como parte de una iniciativa de «resistencia cultural».

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Tamún (Cisjordania).- En Tamún, las calles están desiertas tras una noche de oración por el Ramadán y sólo dos reuniones rompen el silencio en el pueblo. Son los velatorios, separados, en los que hombres y mujeres apoyan a la familia Bani Odeh tras el asesinato a manos de la policía israelí de cuatro de sus miembros: Ali (37) y Waad (35) y sus hijos Otman (7) y Mohamed (5).

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Beirut.- El Líbano fija la mirada en su frontera sur tras el anuncio israelí de una nueva operación terrestre en su territorio, mientras los bombardeos aéreos parecen ralentizarse paralelamente a una bajada en el número de víctimas en las últimas 24 horas.

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Ginebra.- Los miembros de la Misión de Establecimiento de los Hechos para Irán ofrecen una rueda de prensa en Ginebra tras presentar un informe de sus investigaciones al Consejo de Derechos Humanos, en el contexto de la guerra contra Israel y Estados Unidos.

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Bruselas – El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aborda en una entrevista con EFE y otras agencias europeas el conflicto en Oriente Medio y su impacto en la seguridad y la economía de la UE, entre otros temas que formarán parte de la cumbre de líderes europeos de este jueves.

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Bruselas.- La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, comparece ante la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

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La Habana.- Cuba empieza recuperarse lentamente de su sexto apagón nacional en apenas año y medio, fruto de la precaria situación de su sistema energético y de la presión extra del bloqueo petrolero de EE.UU.

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La Habana.- La opositora cubana Rosa María Paya dijo en entrevista con EFE que en Cuba no necesitan a nadie de los Castro ni de su cúpula para hacer una eventual transición a la democracia porque la sociedad civil y la oposición dentro y fuera de la isla se han preparado para el fin de la dictadura, y porque además el régimen «no se va a cambiar así mismo».

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Leópolis (Ucrania).- Un fuerte aumento en la producción de energía solar en Ucrania contribuye a reducir la magnitud de los cortes de electricidad por los ataques rusos a medida que mejora el clima y cada vez más ucranianos instalan paneles solares para contrarrestar el impacto de los continuos ataques rusos contra la infraestructura energética.

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Kabul.- La tensión entre Afganistán y Pakistán aumenta después de que un bombardeo paquistaní sobre un hospital en Kabul dejara al menos 400 civiles muertos, según el régimen afgano, en el que sería el ataque más mortífero desde que Islamabad declaró una «guerra abierta» contra el país de los talibanes en su lucha frente a la insurgencia armada.

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Washington/ Pekín.- China tiene la pelota en su tejado después de que el presidente de EE.UU. , Donald Trump, dijera que ha solicitado a Pekín posponer su visita al país asiático, prevista inicialmente para finales de este mes, «un mes, más o menos», por la guerra de Irán, a lo que el Gobierno chino no ha contestado por el momento.

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Bruselas.- Los ministros de Medioambiente de los países de la Unión Europea analizan la propuesta de la Comisión Europea para flexibilizar el veto a los coches que emitan CO2 a partir de 2035.

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Miami (EE.UU.)- La persistente intención del presidente Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 350.000 haitianos para deportarlos expone a decenas de miles de niños a la separación familiar, el orfanato y a volver a un país sumido en su mayor crisis de violencia, alerta un nuevo informe de organizaciones civiles.

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Sao Paulo (Brasil).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participa en un evento empresarial en São Paulo en el segundo día de su visita oficial a Brasil, luego de reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien firmó varios acuerdos estratégicos.

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Viena.- La Oficina de Naciones Unidas contras la Droga y el Delito (ONUDD) organiza en Viena la denominada «Cumbre contra el fraude 2026», que reúne representantes de gobiernos, de la judicatura, grandes empresas digitales, fuerzas de seguridad y entidades financieras, como el Banco Santander, para analizar como frenar el avance del fraude y otros delitos por el planeta.

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Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, recibe a su homólogo griego Giorgos Gerapetritis.

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Bruselas.- El secretario de estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, hará declaraciones a su llegada al consejo de Asuntos Generales.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

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Ciudad de México.- La construcción del muro negro fronterizo entre Estados Unidos y México en la zona de Santa Teresa, frente a Ciudad Juárez, forma parte de un proyecto impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump que contempla una inversión aproximada de 4.500 millones de dólares para reforzar la seguridad en distintos puntos de la frontera.

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Manila.- FIlipinas ha puesto en marcha este martes un programa de ayuda que pretende paliar el aumento del precio de los combustibles, al otorgar 5.000 pesos (unos 73 euros) a los conductores de triciclos, un medio de transporte público de bajo coste.

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Seúl.- Manifestantes surcoreanos protestaron este martes frente a la embajada de Estados Unidos en Seúl para mostrar su rechazo a la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Corea del Sur envíe buques al estrecho de Ormuz.

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Taipéi.- Taipéi acoge desde este martes la «Smart City Summit & Expo» (SCSE), el principal evento anual de Asia dedicado a las tecnologías de ciudades inteligentes, foros sobre políticas, demostraciones y zonas de empresas emergentes.

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Lisboa.- Portugal inaugura la exposición ‘Herencia de esperanza: el legado abolicionista en Europa’, que explora la trayectoria histórica de la abolición de la pena de muerte en la península ibérica, en un proyecto en que han colaborado tres sitios distinguidos con el Sello del Patrimonio Europeo: el Archivo de la Corona de Aragón, la Biblioteca General de la Universidad de Coimbra y la Carta de Abolición de la Pena de Muerte en Portugal (1887) que se encuentra en el archivo luso de la Torre do Tombo.

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Berlín.- La presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, el comisario europeo para la Defensa y el Espacio, Andrius Kubilius, y los ministros de Exteriores de Alemania y Francia, Johann Wadephul y Jean-Noël Barrot, respectivamente, participan en la conferencia ‘Europe 2026’ en Berlin organizada por los medios Die Zeit, Handelsblatt, Tagespiegel y Wirtschaftswoche.

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Lyon (Francia).- Más de un año después de que la sentencia por la que fue condenado en Francia a 28 años de cárcel fuera anulada por el Supremo, el chileno Nicolás Zepeda volverá a sentarse por tercera vez en el banquillo de los acusados en la repetición del juicio en apelación que comenzará este martes en Lyon por el asesinato de su exnovia japonesa cuyo cuerpo nunca apareció.

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China.- Los astronautas de la misión Shenzhou-21 completaron este lunes su segunda actividad extravehicular fuera de la estación espacial china Tiangong, informó la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China (CMSA, por sus siglas en inglés).

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Ginebra.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne en Ginebra con responsables de organizaciones humanitarias de la ONU.

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Quito.- Eurofront, un programa financiado por la Unión Europea (UE) de cooperación en materia de seguridad entre Latinoamérica y Europa, presenta su ampliación con un acto en Quito donde participan ministros y delegados de los gobiernos de Ecuador, Argentina, Paraguay y Costa Rica.

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Ciudad de Guatemala.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realiza una visita de dos días a Guatemala como parte del «diálogo político y la cooperación» entre ambas naciones, con reuniones programadas con su homólogo, Bernardo Arévalo de León, y con otros miembros del Gobierno y de la iniciativa privada.

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Montevideo.- El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, presenta un proyecto de ley destinado a impulsar la innovación y mejorar la competitividad de las empresas que invierten en el país suramericano.

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Santo Domingo.- La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares (España), Marga Prohens, se reúne con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en el marco de una visita oficial al país caribeño.

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Berlín.- La compañía aérea alemana Lufthansa revisa la etapa más sombría de su historia en un libro sobre su centenario titulado «100 años de Lufthansa», donde expone por primera vez su complicidad el nacionalsocialismo.

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Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de México se ha convertido en la primera terminal aérea en el país en implementar perros de apoyo emocional con el objetivo de reducir el estrés y la ansiedad de los viajeros que se transportan desde este lugar.

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Quito.- Rueda de prensa del director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Artur Romeu, sobre la libertad de prensa y la situación del ejercicio periodístico en Ecuador.

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Nueva York (EE.UU.).- El ingeniero español Darío Gil, subsecretario de Ciencia e Innovación estadounidense, habla en una conferencia sobre la Misión Genesis, que busca crear una plataforma de IA y supercomputación que acelere la investigación científica, energética y tecnológica.

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Ciudad de Panamá.- Presentación de una nueva edición del festival literario Centroamérica Cuenta, que se celebrará en mayo en Panamá.

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Roma.- El Coliseo de Roma estrena nueva pavimentación exterior en mármol blanco, un proyecto que ha causado gran controversia entre arqueólogos y expertos en patrimonio.

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París.- El Petit Palais acoge una muestra sobre retratos de artistas del siglo XIX en el que se mezcla la pintura, escultura y fotografía.

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París.- El Grand Palais ofrece la primera retrospectiva en Francia de los vídeos y diapositivas de Nan Goldin, un viaje íntimo al corazón de su vida, sus amistades, sus amores y sus batallas.

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París.- El museo Guimet de París, dedicado al arte asiático, inaugura la exposición ‘K-Beauty, dedicada a la belleza coreana.

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Londres.- Presentación del museo internacional de tierra comestible que reúne muestras comestibles de arcilla, tiza y tierras ricas en minerales de todo el mundo, ofreciendo un encuentro sensorial único con el suelo.

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Montevideo.- La asociación Cinemateca Uruguaya lanza el 44° Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay, que se llevará a cabo entre el 30 de marzo y el 12 de abril y tendrá a Bélgica como país invitado.

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Ciudad de Panamá.- La rana dorada, un anfibio en peligro crítico de extinción, está un poco más cerca de volver a su hábitat natural en el centro de Panamá, después de casi dos décadas de vivir en cautiverio porque un hongo exterminó a casi toda la población, aunque sin fecha estimada aún a corto plazo.

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Mánchester (R.Unido).- El Real Madrid persigue este martes en su visita al Manchester City, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, su pase a cuartos con la ventaja de tres goles que logró en el partido de ida disputado en el Santiago Bernabeu. Ruedas de prensa pospartido.

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Londres.- Ruedas de prensa de los entrenadores del PSG y el Chelsea tras el partido de vuelta de octavos de final en el estadio de Stamford Bridge.

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Londres.- El Atlético de Madrid ultima su preparación para los partidos de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Tottenham. Rueda de prensa de Diego Simeone.

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cdp/aca/EFE

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