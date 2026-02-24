Martes, 24 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recordó este martes, con motivo de cumplirse el cuarto año de la invasión rusa a gran escala de su país, la conversación telefónica que tuvo con el entonces presidente de EE.UU., Joe Biden, en el sentido de que no huiría de Ucrania y que lo que necesitaba eran armas para defenderse del Ejército ruso.

Kiev.- Los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, António Costa, visitan Ucrania con motivo de los cuatro años de la invasión a gran escala del país iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022, para subrayar el apoyo europeo al país tras reducir EE.UU. drásticamente su ayuda y cuando Kiev y Moscú negocian un eventual alto el fuego con mediación estadounidense.

Bruselas.- El Parlamento Europeo celebra un pleno extraordinario por el cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU trata la situación en Ucrania justo cuatro años después del comienzo de la guerra.

Leópolis (Ucrania).- En el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala, las familias de miles de soldados ucranianos caídos visitan las tumbas de sus seres queridos para honrar su contribución a frenar el avance ruso, con la esperanza de que su sacrificio no haya sido en vano, mientras el desenlace de la guerra sigue siendo incierto.

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, hace balance de su primer año de Gobierno en un discurso del Estado de la Unión ante las dos Cámaras del Congreso, en el que abordará sus propuestas para evitar un descalabro en las elecciones legislativas de noviembre, el revés del Supremo a sus aranceles de emergencia, su cada vez más impopular política migratoria y una economía que no ha resuelto la creciente desigualdad.

Ciudad de México.- México abandona la política de «abrazos, no balazos» heredada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y encara los persistentes desafíos de seguridad tras la aguda jornada de violencia desatada por la muerte de ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a poco más de 100 días del inicio del Mundial de fútbol.

Caracas.- La Justicia venezolana continúa evaluando casos para la liberación de presos políticos tras la aprobación de la ley de amnistía, mientras familiares denuncian retrasos en el proceso.

Caracas.- Familiares de presos políticos y activistas mantienen vigilia en las afueras de la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, donde más de 200 detenidos mantienen una huelga de hambre para exigir su liberación y denunciar sus condiciones de reclusión.

Londres.- El comediante y actor Russell Brand comparece ante el juez para responder por las acusaciones de siete delitos sexuales contra cuatro mujeres, presuntamente cometidos entre 1999 y 2009.

Londres.- La detención del exministro laborista y exembajador ante EEUU Peter Mandelson supone un duro golpe para el laborismo en el gobierno, aunque él se encuentre desvinculado de este gabinete, en un momento en que las encuestas dan al primer ministro Keir Starmer unos índices bajísimos de popularidad.

Pekín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, llega a China en su primera visita oficial al país como jefe de Gobierno, en un contexto marcado por el regreso de China como principal socio comercial de Alemania y por tensiones en torno a tierras raras, tecnología y fricciones transatlánticas.

Lima.- El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, congresista del partido marxista Perú Libre, nombra a sus ministros del Gobierno de transición, encabezados como primer ministro por el economista neoliberal Hernando De Soto.

Nueva York (EE.UU.).- Se espera que la tormenta invernal que afectó el lunes al noreste de Estados Unidos continúe este martes con menor intensidad, dejando nevadas residuales y posibles acumulaciones de hasta 60 centímetros en ciudades como Nueva Jersey y Nueva York.

Brasilia.- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil juzga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, un crimen que se convirtió en un símbolo de resistencia contra la violencia política en el país.

Seúl.- Un ciudadano surcoreano se manifestó este martes a las afueras de la embajada de Rusia en Seúl para mostrar su rechazo a la guerra contra Ucrania que hoy cumple cuatro años.

Jharkhand (India).- Siete personas fallecieron al estrellarse una ambulancia aérea a última hora de la noche del lunes en el distrito de Chatra, en el estado de Jharkhand, en el este de la India, informaron este martes fuentes oficiales.

Darcheh (Irán).- Al menos cuatro personas murieron este martes en el accidente de un helicóptero militar que se estrelló en un mercado de verduras en el centro de Irán por un fallo técnico, en el segundo siniestro de una aeronave de las Fuerzas Armadas iraníes en menos de una semana.

Taybeh (Cisjordania).- Las calles de Taybeh, el último pueblo en Cisjordania ocupada completamente cristiano, se muestran casi vacías. La falta de trabajo y de permisos para trabajar en Israel y sortear los controles militares, así como el acoso constante de nuevos colonos, hacen que más y más vecinos se vean obligados a abandonar Tierra Santa.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta al Congreso mexicano la iniciativa de reforma electoral que busca principalmente la reducción del costo de las elecciones y bajar el financiamiento a los partidos políticos.

Bruselas.- La Delegación española del PP en el Parlamento Europeo, encabezada por la eurodiputada Carmen Crespo (Grupo PPE), coordinadora de Política Rural del PP y vicepresidenta/coordinadora adjunta del Comité de Agricultura (AGRI) del Parlamento Europeo, participa en el acto de cierre de la campaña “Esdeinvernadero.es – Frutas y Hortalizas Sostenibles de Europa”.

Londres.- Servicio religioso en la Catedral Católica Ucraniana en conmemoración del cuarto aniversario de la invasión rusa en Ucrania.

Miami (EE.UU.).- El exilio cubano espera que, tras la captura del venezolano Nicolás Maduro, Estados Unidos impute ahora al expresidente cubano Raúl Castro, cuando este martes se cumplen 30 años del derribo, en La Habana, de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro pilotos que participaban en misiones para asistir a balseros que huían de la isla.

París.- La Asamblea Nacional francesa (Cámara baja) vota la ley sobre la eutanasia, que de salir aprobada deberá ser examinada de nuevo en el Senado.

Cabo Cañaveral (EE.UU.).- La NASA enfrenta por lo menos otro mes de demora para el lanzamiento de Artemis II alrededor de la Luna tras el hallazgo de un nuevo fallo en el suministro de helio que obligará a desmontar este martes el potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la plataforma de lanzamiento y devolverlo al hangar.

Yakarta.- Decenas de musulmanes acudieron este martes a la Gran Mezquita Sunda Kelapa en Yakarta para eliminar de su cuerpo, con un procedimiento con láser, los tatuajes que se habían hecho en el pasado.

Ciudad de Panamá.- La Secretaria de Estado de Cooperación de España, Eva Granados, participa en el acto de firma de la Comisión Mixta y Alianza para el Desarrollo Sostenible Panamá – España.

Cartagena (Colombia).- Comienza la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), organizada por la FAO y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura de Colombia.

La Paz.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas presenta en Bolivia el informe ‘Hilos de vida rotos’ sobre los desafíos actuales de la mortalidad materna en el país andino en el que mueren más de 300 mujeres al año durante los partos.

Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este martes que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por décimo mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

Bali (Indonesia).- Las fuertes precipitaciones que han caído en días recientes en la isla de Bali han provocado fuertes inundaciones en áreas turísticas como Kuta.

Ciudad de Guatemala.- Varias entidades estatales de Guatemala realizarán un simulacro de terremoto como parte de un entrenamiento en caso de sismo, ante los habituales temblores que afectan al país centroamericano, considerado de alto movimiento sísmico.

Montevideo.- La Fuerza Aérea Uruguaya presenta los aviones A-29 Super Tucano, recientemente adquiridos con el fin de fortalecer el control del espacio aéreo y vigilar las fronteras.

Asunción.- Ceremonia de instalación de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), que contará con la asistencia, entre otros, del jefe del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de Estados Unidos, general Joseph A. Ryan, y del presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Lisboa.- Lisboa se está quedando huérfana de las cafeterías y pastelerías tradicionales que han acompañado a muchas generaciones, ante una oleada de cierres derivada del alto precio de los alquileres y el turismo masivo, para el que se abren otro tipo de establecimientos.

Lima.- Una de las cafeterías de moda de Lima, considerada capital gastronómica de Latinoamérica, triunfa con cachapas de queso, arepas y pan de guayaba, una pista de que la comida venezolana ya forma parte de la reconocida gastronomía peruana, moldeada gracias a una serie de fusiones productos de distintas olas migratorias que llegaron al país andino.

Harbin (China).- Cerca de doscientos tigres siberianos de una reserva en el norte de China se encuentran a dieta bajo un régimen de «ayuno intermitente» para paliar los efectos del atracón de comida durante el Año Nuevo Lunar, cuando reciben gran cantidad de alimentos de los cientos de turistas que visitan el parque en el que viven.

Calcuta (India).- Ciudadanos indios conmemoraron este martes el 153 aniversario del Tranvía de Calcuta, considerado patrimonio de la ciudad. al tiempo que protestaron por la decisión del Gobierno de suspender su servicio desde septiembre de 2024.

Nom Pen.- Más de 70 artistas camboyanos se renieron este martes en Nom Pen para crear un segundo mural por la paz, tras una iniciativa similar en Siem Reap, con la intención de poner de manifiesto el coste humano y la pérdida cultural que ha causado el conflicto fronterizo con Tailandia.

