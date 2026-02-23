Martes, 24 de febrero de 2026

17 minutos

UCRANIA GUERRA

Kiev – Los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, António Costa, visitan Ucrania con motivo de los cuatro años de la invasión a gran escala del país iniciada por Rusia para subrayar el apoyo europeo a ese país, en un momento en el que Hungría ha amenazado con vetar la financiación de un crédito a este país y cuando Kiev y Moscú negocian un eventual alto el fuego con mediación estadounidense.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresiden una reunión por videoconferencia de la coalición de voluntarios coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. (Texto)

– El Parlamento Europeo celebra un pleno extraordinario por el cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Una de cada cuatro mujeres que huyó de Ucrania afirma haber sufrido violencia física o sexual desde el inicio de la invasión rusa, incluida a manos de fuerzas rusas y, ya en la UE, muchas denuncian acoso y explotación, según un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.

– El Consejo de Seguridad de la ONU trata la situación en Ucrania justo cuatro años después del comienzo de la guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN EEUU

Teherán – Las protestas universitarias en Irán suponen un nuevo desafío a una República Islámica que se enfrenta a una creciente presión militar de Estados Unidos y que trata de buscar una salida a las negociaciones nucleares.

(Texto)

– Israel sigue muy de cerca el incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán. (Texto)

EEUU ESTADO UNIÓN

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el estado de la Unión, en el que abordará sus propuestas para evitar un descalabro en las elecciones legislativas de noviembre, el revés del Supremo a sus aranceles de emergencia, su cada vez más impopular política migratoria y una economía que no ha resuelto la creciente desigualdad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GUERRA COMERCIAL

Washington – El nuevo arancel global temporal del 15 %, impuesto por la Casa Blanca tras el revés sufrido por la Corte Suprema que declaró ilegales las llamadas «tarifas recíprocas» implantadas en 2025, entra en vigor este martes con su publicación en el Registro Federal y afecta a las importaciones de todos los países, excepto las cubiertas por el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá.

(Texto)

– La UE analiza cómo proceder con el acuerdo comercial alcanzado el pasado verano con Estados Unidos, después de que el Parlamento Europeo decidiera paralizar su ratificación ante la incertidumbre generada por la sentencia de la Corte Suprema estadounidense que declaró ilegales los aranceles del presidente Donald Trump. (Texto)

– El canciller alemán, Friedrich Merz, llega a China en su primera visita oficial como jefe de Gobierno, en un contexto en el que el gigante asiático ha vuelto a convertirse en el principal socio comercial de Alemania y marcado por tensiones en torno a las tierras raras, las tecnologías y las fricciones transatlánticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La OCDE publica las estadísticas trimestrales del comercio internacional en los países del G20.

PAPELES EPSTEIN

Londres – La detención del exministro laborista y exembajador ante EE.UU. Peter Mandelson supone un duro golpe para el laborismo en el gobierno, aunque se encuentre desvinculado de este gabinete, en un momento en que las encuestas dan al primer ministro Keir Starmer unos índices bajísimos de popularidad.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Mientras en Gaza la segunda fase del alto el fuego se mantiene sin avances, entre ataques del Ejército israelí diarios; los palestinos de Cisjordania sufren la paulatina expansión de Israel en su territorio a través de la presión de sus colonos y leyes que afianzan la anexión de facto del enclave.

(Texto)

– Además se mandará una crónica sobre el último pueblo cristiano en Cisjordania ocupada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Israel, Isaac Herzog, empieza una visita oficial de dos días a Etiopía. (Texto)

ASIA ESTAFAS

Bangkok – Camboya, que en los últimos años se ha consolidado como epicentro mundial de las ciberestafas, lleva informando desde enero del cierre de centros dedicados a estas actividades ilícitas, sin embargo, varias ONG e investigadores advierten que estas operaciones estatales podrían responder a una estrategia gubernamental y no reflejar un desmantelamiento real de las redes criminales.

(Texto)

ITALIA SANREMO

Roma – Italia abre la 76ª edición del prestigioso Festival de Sanremo, uno de los eventos culturales y sociales más importantes del país y en el que se elegirá también al representante italiano en Eurovisión entre los treinta artistas en competición.

(Texto)

MÉXICO LITERATURA

Ciudad de México – La escritora mexicana Luisa Reyes Retana habla con EFE sobre su reciente novela ‘Mal de río’, una historia que abarca la lucha comunitaria y legal para salvar el último río vivo de México, el Usumacinta.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, participa en una oración ecuménica por la paz con motivo del cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania. (Foto)

10:00h.- Madrid.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- Desayuno de prensa «Iberoamérica ante la encrucijada de la IA», sobre la hoja de ruta que la región está construyendo de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid el mes de noviembre, y en la que la IA ocupará un lugar central. (Texto)

11:00h.- Londres.- RUSSELL BRAND.- El comediante y actor Russell Brand comparece ante el juez para responder por las acusaciones de siete delitos sexuales contra cuatro mujeres, presuntamente cometidos entre 1999 y 2009. Tribunal de Southwark. (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Bruselas.- GUERRA COMERCIAL.- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo vota su posición negociadora sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos que detuvo la escalada arancelaria durante el verano de 2025.

11:30h.- Fráncfort.- BCE SUPERVISIÓN.- El miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE) Pedro Machado da un discurso en la Conferencia sobre tecnología de riesgo de KPMG de 2026. Frankfurt School of Finance, Adickesallee 32-34.

12:00h.- París.- OCDE SERVICIOS.- La OCDE publica su índice de restricción del comercio en el sector de servicios.

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA PARLAMENTO.- La Cámara Baja del Parlamento alemán recuerda en un acto oficial en recuerdo de la expresidenta del Bundestag Rita Süssmuth. (Foto)

12:00h.- París.- OCDE COMERCIO.- La OCDE publica las estadísticas trimestrales del comercio internacional en los países del G20.

14:00h.- Bruselas.- UE EL SALVADOR.- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, participa en un evento en el Parlamento Europeo organizado por el grupo ultraconservador sobre el modelo económico del país.

17:00h.- Madrid.- UCRANIA GUERRA.- Presentación de la iniciativa ‘¡Aguanta, Ucrania!’, con la participación entre otros de Yuliia Sokolovska, embajadora de Ucrania en España, el ex alto representante de la Política Exterior de la UE Josep Borrell y Sergio Jaramillo Caro, excomisionado de Paz de Colombia. (Texto) (Foto)

19:00h.- Londres.- R.UNIDO CATALUÑA.- Acto en la Casa de Cataluña en Londres para firmar un acuerdo de colaboración entre la Generalitat catalana y el Gobierno de Gales.

20:00h.- Roma.- ITALIA SANREMO.- Italia abre la 76ª edición del Festival de Sanremo, uno de los eventos culturales y sociales más importantes del país y en el que se elegirá también al representante italiano en Eurovisión entre los treinta artistas en competición.

21:30h.- París.- FRANCIA EUTANASIA.- La Asamblea Nacional francesa (Cámara baja) vota la ley sobre la eutanasia, que de salir aprobada deberá ser examinada de nuevo en el Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- UCRANIA GUERRA.- Una de cada cuatro mujeres que huyó de Ucrania afirma haber sufrido violencia física o sexual desde el inicio de la invasión rusa, incluida a manos de fuerzas rusas y, ya en la UE, muchas denuncian acoso y explotación, según un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA). (Texto)

Londres.- DEFENSA INFORME MUNDIAL.- Presentación del informe mundial de defensa que confecciona cada año el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, António Costa, visitan Ucrania con motivo de los cuatro años de la invasión a gran escala del país iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- UCRANIA GUERRA.- Reunión por videoconferencia de la coalición de voluntarios para ayudar a Ucrania. (Texto)

Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- El Parlamento Europeo celebra un pleno extraordinario por el cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania. (Texto)

Nicosia.- CHIPRE PAZ.- Los lideres greco y turcochipriotas, Nikos Jristodulidis y Tufan Erhurman se reúnen en un intento de crear las condiciones para la reanudación de las negociaciones de paz.

París.- IA CONFERENCIA.- La Asociación Internacional para una Inteligencia Artificial Segura y Ética (IASEAI, en sus siglas en inglés) celebra su conferencia anual en la sede de la Unesco con presencia de varios premios Nobel. (Texto)

Bruselas.- SOLVAY RESULTADOS.- La empresa química belga Solvay presenta sus resultados del cuarto trimestre y del conjunto del año 2025.

Barcelona – WALKER EVANS – La Fundación Mapfre presenta la exposición ‘Walker Evans. Now and Then’, una amplia antología de uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX, que reúne imágenes de la vida cotidiana en los Estados Unidos realizadas a lo largo de 50 años, que se complemente con otra muestra fotográfica dedicada al español Carlos Pérez Siquier. (Texto) (foto)

Madrid – ESPAÑA 23F – El Gobierno español desclasifica los documentos relacionados con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, que serán públicos a partir del miércoles, una decisión que ha creado gran expectación por el alcance que pueda tener para la revisión histórica de aquellos acontecimientos. (Texto) (Foto)

Lisboa.- PORTUGAL TURISMO.- Lisboa se está quedando huérfana de las cafeterías y pastelerías tradicionales que han acompañado a muchas generaciones, ante una oleada de cierres derivada del alto precio de los alquileres y el turismo masivo, para el que se abren otro tipo de establecimientos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

13:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en enero. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU CUBA.- Exilio cubano espera nuevas cargos contra Raúl Castro en EEUU tras la captura de Maduro (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ESPAÑA.- La Secretaria de Estado de Cooperación de España, Eva Granados, participa en el acto de firma de la Comisión Mixta y Alianza para el Desarrollo Sostenible Panamá – España (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México publica la inflación de la primera quincena de febrero tras el repunte al 3,79 % en enero. (Texto)

21:00h.- Nueva York.- UCRANIA GUERRA.- El Consejo de Seguridad de la ONU trata la situación en Ucrania justo cuatro años después del comienzo de la guerra (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA enfrenta por lo menos otro mes de demora para el lanzamiento de Artemis II alrededor de la Luna tras el hallazgo de un nuevo fallo en el suministro de helio que obligará a desmontar este martes el potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la plataforma de lanzamiento y devolverlo al hangar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY MUJER.- Se celebra el Día de la Mujer Paraguaya instituido en honor a la Primera Asamblea de Mujeres Americanas celebrada en 1867, cuando las damas donaron sus joyas para colaborar con la defensa del país que peleaba la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) contra Argentina, Brasil y Uruguay. (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ GOBIERNO.- El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, congresista del partido marxista Perú Libre, nombra a sus ministros del Gobierno de transición, encabezados como primer ministro por el economista neoliberal Hernando De Soto. Palacio de Gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- La escritora mexicana Luisa Reyes Retana habla con EFE sobre su reciente novela ‘Mal de río’, una historia que abarca la lucha comunitaria y legal para salvar el último río vivo de México, el Usumacinta (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA MORTALIDAD MATERNA.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas presenta en Bolivia el informe ‘Hilos de vida rotos’ sobre los desafíos actuales de la mortalidad materna en el país andino en el que mueren más de 300 mujeres al año durante los partos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El INDEC difunde el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a diciembre de 2025 y da a conocer cuál fue la actividad económica en todo 2025. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA EMPRESAS.- Mercado Libre, el gigante latinoamericano de comercio electrónico, difunde sus resultados correspondientes a 2025. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ISRAEL.- El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, inicia este martes una visita de dos días a Panamá, la primera de su cargo en cuatro décadas, centrada en los ámbitos de cooperación en agua y agricultura y en asuntos económicos y comerciales bilaterales. (Texto)

Cartagena.- FAO REFORMA AGRARIA.- Comienza la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), organizada por la FAO y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura de Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- MARIELLE FRANCO.- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil juzga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, un crimen que se convirtió en un símbolo de resistencia contra la violencia política en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde este martes su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a diciembre, después de que en noviembre cayera un 0,3 % en comparación con el mes anterior. (Texto)

Oriente Medio

06:00h.- Taybeh (Israel).- ISRAEL PALESTINA.- Las calles de Taybeh, el último pueblo en Cisjordania ocupada completamente cristiano, se muestran casi vacías. La falta de trabajo y de permisos para trabajar en Israel y sortear los controles militares, así como el acoso constante de nuevos colonos, hacen que más y más vecinos se vean obligados a abandonar Tierra Santa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Beirut.- LÍBANO ISRAEL.- El Cairo acoge una reunión para preparar la conferencia internacional de donantes que se celebrará el 5 de marzo en París con el objetivo de apoyar a las Fuerzas Armadas del Libano, lastradas por la escasez de recursos y responsables de implementar medidas clave tras la guerra con Israel.

África

Freetown.- CEDEAO DEFENSA.- Los jefes de Estado Mayor de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) empiezan una reunión para formalizar el lanzamiento de una fuerza antiterrorista regional. La reunión se celebra hasta el 27 de febrero.

Adís Abeba.- ETIOPÍA ISRAEL.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, empieza una visita oficial de dos días a Etiopía, donde se reunirá con su homólogo etíope, Taye Atske Selassie, y el primer ministro del país africano, Abiy Ahmed. (Texto)

Dakar.- SENEGAL LAGO ROSA.- En las dunas coloreadas que bordean el famoso lago Rosa, gran atracción turística de Senegal a apenas 30 minutos de la capital, Dakar, se libra una batalla medioambiental por un proyecto inmobiliario que amenaza a ese paraje natural único. (Texto) (Foto)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR BRASIL.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, finaliza una visita oficial a Corea del Sur tras reunirse con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en un contexto de reconfiguración de alianzas por la deriva internacional de Estados Unidos. (Texto)

Nom Pen.- ASIA ESTAFAS.- Camboya, que en los últimos años se ha consolidado como el epicentro mundial de las ciberestafas, viene informando desde enero del cierre de centros dedicados a estas actividades ilícitas, sin embargo, ONG e investigadores advierten que estas operaciones estatales podrían responder a una estrategia gubernamental y no reflejar un desmantelamiento real de las redes criminales. (Texto)

Pekín.- CHINA ALEMANIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, llega a China en su primera visita oficial al país como jefe de Gobierno, en un contexto marcado por el regreso de China como principal socio comercial de Alemania y por tensiones en torno a tierras raras, tecnología y fricciones transatlánticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA TIPOS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245