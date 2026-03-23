Martes 24 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

5 minutos

Madrid, 23 mar (EFE).-

Teherán.- El anuncio de Donald Trump de contactos con Irán, algo que Teherán ha admitido pero afirmando que no hay conversaciones, abre una ventana a una distensión tras semanas después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

(Vídeo) (Foto)

Beirut.- El Líbano sigue buscando salidas al conflicto con Israel entre miedos a que su región sur quede incomunicada con la continuación de los bombardeos israelíes contra sus puentes.

(Vídeo)(Foto)

Ginebra.- La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ofrece una conferencia de prensa en Ginebra en la sede europea de la ONU en Ginebra.

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- Llega a La Habana este martes el primer barco del Convoy Nuestra América con el grueso de la ayuda que ha recabado esta iniciativa solidaria con Cuba, que totaliza unas 30 toneladas de alimentos, medicinas, productos de higiene y equipos solares.

(Vídeo)(Foto)

Copenhague.- Dinamarca celebra elecciones generales anticipadas en las que el bloque de izquierda parte con ligera ventaja en los sondeos y la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, es favorita para seguir gobernando, aunque la fragmentación del panorama político dificulta la formación de mayorías claras.

(Vídeo) (Foto)

Buenos Aires.- Se cumplen 50 años del golpe de Estado contra el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, que dio paso a la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983).

(Vídeo)(Foto)

Canberra.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, durante su visita de tres días al país oceánico, que culmina el miércoles y en la que se espera que las dos partes avancen en las negociaciones de un acuerdo de libre comercio bilateral.

(Vídeo) (Foto)

Lima.- Doce de los 36 candidatos presidenciales de Perú participan en un debate electoral, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 12 de abril.

(Vídeo) (Foto)

Bruselas.- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo celebra una audiencia sobre la solicitud de levantamiento de inmunidad del líder de ‘Se Acabó la Fiesta’, Luis «Alvise» Pérez, por la investigación del Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.

(Vídeo) (Foto)

Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate quejas ciudadanas sobre la okupación en España.

(Vídeo) (Foto)

Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate quejas ciudadanas sobre los fallos que se produjeron en el sistema de pulseras de control telemático a maltratadores.

(Vídeo) (Foto)

Bruselas.- La eurodiputada Diana Riba atiende a los medios para comentar el impacto que de la reforma de la Directiva del Agua prevista para el 2026.

(Vídeo) (Foto)

Bruselas.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni visita en Bruselas la oficina de representación ante la UE de Barcelona.

(Vídeo) (Foto)

Asunción.- Convocan en la capital paraguaya, Asunción, a una manifestación en respaldo a Cuba, isla que soporta un bloqueo energético impuesto por el gobierno del estadounidense Donald Trump.

(Vídeo) (Foto)

Ciudad de Panamá.- Representantes de 33 países de América Latina y el Caribe se dan cita en Panamá como parte del Encuentro Anual de Euroclima 2026, una plataforma de alto nivel que impulsará el diálogo birregional en materia de acción climática y cooperación ambiental.

(Vídeo) (Foto)

Ciudad de México.- En el marco de la conmemoración de sus 80 años la UNESCO presenta la Estrategia País 2026-2031, con el actor Gael García como embajador de Buena Voluntad y la participación especial de la actriz Yalitza Aparicio, entre otras personalidades.

(Vídeo) (Foto)

Roma.- Se cumplen cien años del nacimiento del dramaturgo y Nobel de Literatura italiano Dario Fo y su hijo, Jacopo Fo, recuerda algunos episodios de su vida en una entrevista con EFE: «A mis padres les odiaron por motivos políticos y por envidia», asegura.

(Vídeo) (Foto)

París.- El Museo de la Moda de París, conocido como Palacio Galliera, acoge la exposición ‘La Moda en el Siglo XVIII. Una herencia mitificada’, que trata la moda femenina en el Siglo de las Luces y sus muchas interpretaciones a lo largo de la historia.

(Vídeo) (Foto)

Londres.- La Tate Britain dedica un espacio exclusivo a Hurvin Anderson, el pintor británico-caribeño que estudia en sus pinturas de paisajes e interiores el sentimiento de pertenencia y la diáspora, incluido con trabajos nunca vistos.

(Vídeo)

Londres.- Inauguración de la exposición ‘La moda se convierte en arte’, la primera en Reino Unido dedicada a la diseñadora de moda italiana Elsa Schiaparelli, que abarca desde la década de 1920 hasta la actualidad.

(Vídeo) (Foto)

Bogotá.- Presentación de la exposición ‘Atrapados en sus territorios’, que a través del arte cuenta las historias que el conflicto armado colombiano «no ha dejado salir».

(Vídeo) (Foto)

epp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.