Martes 25 de noviembre 2025 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 25 nov (EFE).-

Madrid.- Supervivientes de la explotación sexual, muchas de origen latino, encuentran en un taller de costura en pleno corazón de Madrid un lugar donde sanar sus heridas, en el marco de un proyecto integral que busca ofrecer una salida a víctimas de trata de la mano de otras mujeres que han pasado por lo mismo.

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que «no van a poder» con su país, en momentos de tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y la decisión del Departamento de Estado de designar al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

Londres.- El Tribunal Superior de Londres examina la decisión del Gobierno británico de ilegalizar al grupo ‘Palestine Action’.

Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo jordano, Ayman Safadi, para abordar el alto el fuego en Gaza y la situación general en Oriente Medio.

Belén.- Presentación del Vehículo de la Esperanza, el antiguo Papamóvil, ahora transformado en una clínica móvil equipada destinada a Gaza.

Washington/Caracas. – El Gobierno venezolano dialoga con las aerolíneas en el país para tratar de revertir la cascada de cancelaciones de vuelos de varias compañías, que está aislando a Caracas en medio de la tensión con Estados Unidos por su despliegue militar en el Caribe y por la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

Los Ángeles (EE.UU.).- Una nueva aventura pone a prueba a Judy Hopps y Nick Wilde en ‘Zootopia 2’ (‘Zootrópolis 2’). «Si nos animamos a dedicar un poco más de tiempo a comprender las historias y experiencias de los demás, y lo logramos, el mundo sería un lugar mejor», indica a EFE Ke Huy Quan, la voz de Gary De’Snake, uno de los protagonista de esta secuela que se estrena esta semana.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, quien inició este lunes una visita oficial al país, en un encuentro destinado a profundizar la relación bilateral y fortalecer la cooperación entre ambos países, y que se produce a menos de una semana de las elecciones presidenciales en el país centroamericano.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU vota esta semana la renovación del mandato que permite inspeccionar barcos frente a Libia, siguiendo la resolución 2292 de 2016, con el objetivo de hacer cumplir el embargo de armas y frenar el tráfico de migrantes en el Mediterráneo.

La Haya.- Belice y Honduras exponen este martes sus argumentos sobre la solicitud de Guatemala de intervenir en una disputa territorial que enfrenta a esos dos países ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la soberanía sobre los Cayos Zapotillos, un grupo de siete islotes en el mar Caribe.

Nápoles (Italia).- «Como si hubiera muerto un familiar», confiesa el napolitano Luigi al recordar la muerte de Diego Armando Maradona hace cinco años, un sentimiento que se extiende por toda Nápoles (sur).

Berlín.- El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, defiende el proyecto presupuestario para 2026 en la Cámara Baja del Parlamento germano, que contempla un gasto de 524.540 millones de euros y un endeudamiento nuevo de 97.970 millones.

Nueva York.- Ilias Chatzis, Jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, explica la situación de la trata de personas y las estrategias de prevención y protección las víctimas durante la reunión anual de la ONU sobre este tema

Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, enciende las luces del árbol de Navidad frente al Palacio Bellevue, su residencia oficial, acompañado de villancicos cantados por alumnas y alumnos de la escuela primaria Miriam Makeba de Berlín.

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota un informe sobre la deriva del Estado de derecho en Hungría para pedir a los países de la Unión Europea que avancen en el expediente abierto contra este país desde hace más de ocho años para actuar por los ataques a la independencia judicial o los derechos de las minorías.

Ismailia.- La Autoridad del Canal de Suez celebra una conferencia de prensa con el Grupo Maersk en Ismailia (Egipto) en un contexto de regreso de la estabilidad en el mar Rojo.

Londres.- Visita del ministro español de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente. Recibe a la prensa para una declaración.

Rabat.- Organizaciones civiles marroquíes conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una sentada simbólica frente al Parlamento, en Rabat, y una conferencia sobre la participación de la mujer en la política.

Lisboa.- Portugal conmemora el 50 aniversario de la llamada crisis del 25 de noviembre, una intentona golpista llevada a cabo por parte de militares de extrema izquierda algo más de un año después de la Revolución de los Claveles, que derrocó la dictadura del Estado Novo. (Texto)

Tegucigalpa.- El proceso electoral hondureño enfrenta cuestionamientos por denuncias cruzadas de fraude entre el oficialismo y la oposición. La credibilidad de los comicios del 30 de noviembre se ve comprometida por la controversia sobre la presunta intromisión de la Fiscalía y la participación de las Fuerzas Armadas.

Ciudad de México.- Miles de mexicanas marchan en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para exigir un alto a la violencia feminicida que cada día mata a 10 mujeres en promedio en el país.

Lima.- Colectivos feministas de Perú se manifiestan en Lima contra el Gobierno del presidente interino José Jerí, investigado hasta hace pocos meses por una denuncia de violación, con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia de género.

Quito.- Colectivos feministas se movilizan en Quito para denunciar en una manifestación el abandono del Estado, en el día internacional de la no violencia contra la mujer.

Bogotá.- Manifestaciones en contra de la violencia machista en Colombia con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tegucigalpa.- Entra en vigor el «silencio electoral» previo a las elecciones generales del día 30 en Honduras, en las que participan cinco candidatos a la presidencia del país.

Buenos Aires.- El cantautor Andrés Calamaro vuelve a Buenos Aires para una serie de tres conciertos en el estadio Movistar Arena en los que repasará su carrera solista.

La Paz.- Organizaciones sociales de Bolivia marchan en el 25N el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para pedir a las autoridades que protejan a las mujeres y que no se modifique la ‘Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia’.

La Habana.- Acto de conmemoración del noveno aniversario de la muerte del expresidente Fidel Castro (1926-2016), líder de la revolución que se hizo con el poder en 1959.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, viaja a su residencia de Mar-a-Lago para pasar varios días ahí aprovechando las festividades de Acción de Gracias.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, participan en el tradicional indulto al pavo con motivo de las festividades de Acción de Gracias.

Buenos Aires.- A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020, el juicio que buscaba determinar responsabilidades por su fallecimiento – y que se suspendió por el mal desempeño de una de las magistradas- permitió conocer asuntos clave sobre el trágico desenlace del ídolo.

Santos (Brasil) .- La empresa que gestiona la carrera de Neymar anuncia un acuerdo con la marca Pelé, en la ciudad brasileña de Santos.

San Salvador.- Yamil Bukele, hermano del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presenta este martes el plan de trabajo que ejecutará si resulta electo como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), siendo el único candidato en buscar dicho puesto.

Londres.- Conferencias de prensa posteriores al partido de Liga de Campeones entre el Chelsea y el Barcelona.

Atenas.- Conferencias de prensa previas al partido de Liga de Campeones entre el Olympiacos y el Real Madrid.

Madrid.- Entrenamiento previo del Real Madrid previo al partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones

