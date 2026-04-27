Martes 28 de abril de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 27 abr (EFE).-

Washington.- La pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump, reciben al Carlos III y Camila del Reino Unido en el Despacho Oval de la Casa Blanca con motivo de su visita de estado a EE.UU.

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Washington.- El rey Carlos III del Reino Unido pronuncia un discurso ante las dos cámaras del Congreso de EE.UU., el primero de un monarca británico desde el de Isabel II en 1991.

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Washington.-Carlos III y Camila de Reino Unido participan en un banquete de estado ofrecido en la Casa Blanca por la pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump, con motivo de su visita de estado a EE.UU.

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Estrasburgo.- El pleno del Parlamento Europeo debate y vota su posición negociadora para el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea (2028-2034).

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Estrasburgo.- El pleno del Parlamento Europeo vota un informe que pide que el delito de violación se defina en toda la Unión Europea por la ausencia de consentimiento de la víctima y no por el uso de la fuerza por parte del agresor.

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Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota el levantamiento de inmunidad del líder de ‘Se Acabó la Fiesta’, Luis ‘Alvise’ Pérez.

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Bruselas.- El presidente de Foment del Treball (Patronal catalana), Josep Sánchez Llibre, ofrecerá una atención a los medios de comunicación frente al Edificio Berlaymont.

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Santo Domingo.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, como parte de su visita oficial a la República Dominicana.

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Ciudad de México.- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, llega a Ciudad de México y se reúne con empresarios en la Cámara de Comercio de España, en el primer día de su visita al país norteamericano

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Jerusalén.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, da una rueda de prensa con su homólogo serbio, Marko Djuric, en Jerusalén.

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Santa Marta (Colombia).- Quinta jornada de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia, que busca construir una hoja de ruta para iniciar la eliminación progresiva de estos combustibles en países con alta dependencia económica de su explotación.

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Ciudad de Panamá.- La aerolínea panameña Copa Airlines firmará un acuerdo este martes con Boeing y General Electric, en lo que calificaron como «un anuncio relevante para la industria aeronáutica», sin aportar más detalles.

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La Haya.- La Corte Penal Internacional anuncia una decisión sobre reparaciones para las víctimas del yihadista maliense Al Hassan Ag Abdoul Aziz, condenado por varios crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Malí como miembro de Ansar al Din, grupo terrorista asociado con Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

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Buenos Aires.- El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes en Buenos Aires con la declaración de una de las hermanas del exfutbolista, Rita Mabel Maradona, y de su expareja Verónica Ojeda.

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Brasilia.- El Senado brasileño analiza la designación de Jorge Messias, actual abogado general del Estado y de confesión evangélica, para la Corte Suprema.

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Nueva Delhi.- Decenas de maestros han comenzado a recorrer los laberínticos asentamientos informales de Nueva Delhi, donde miles de personas viven hacinadas, para contar a la población más grande del mundo tras un vacío estadístico desde 2011.

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Ciudad de Panamá.- Las primeras compensaciones, de 25.000 dólares, dictadas en años para víctimas del envenenamiento masivo en Panamá con un jarabe producido por el seguro social entre 2004 y 2006, que dejó cientos de muertos, son insuficientes y desconocen la realidad de estas personas que sobreviven con secuelas, muchas graves, dijo a EFE un portavoz de una asociación que agrupa a las víctimas.

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Lisboa (Portugal).- Decenas de personas en Lisboa, así como en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Valencia, conmemoran el primer aniversario del apagón con un evento sin móviles en el que durante una hora tratarán de recrear el «sentimiento» del 28 de abril de 2025, cuando España y Portugal quedaron a oscuras durante gran parte del día.

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Montevideo.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabeza un Consejo de Ministros en el que los integrantes de su gabinete recibirán el informe final del diálogo social llevado a cabo en el país sudamericano, un ámbito que buscó alcanzar acuerdos en diversos temas, entre ellos la jubilación de los trabajadores.

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Miami (EE.UU.).- El periodista mexicoestadounidense Jorge Ramos considera que “es muy complicado” hacer periodismo en español en Estados Unidos en el segundo mandato del presidente Donald Trump, pero que es necesario hablar “con precisión” de la “crueldad” que padecen los inmigrantes, algo que ha logrado en su primer año como comunicador independiente.

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París.- El museo Marmottan Monet de París realiza la primera exposición monográfica al pintor italiano Giovanni Segantini (1858-1899), conocido por sus obras sobre los paisajes alpinos.

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Cannes (Francia).- La cocreadora y guionista de la serie española ‘Yo siempre a veces’ Marta Bassols -nominada al gran premio del festival Canneseries- afirmó a EFE que su trama, sobre una mujer que se embaraza con un hombre que acaba de conocer, «tiene bastante» de su maternidad real.

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París.- Rueda de prensa de los entrenadores del Paris Saint Germain (PSG), el español Luis Enrique, y del Bayern, Vincent Kompany, tras el partido de Liga de Campeones entre ambos equipos.

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epp/EFETV

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