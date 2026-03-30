Mary Beth Hurt, actriz de cine y teatro, fallece a los 79 años de alzhéimer

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Redacción Internacional, 30 mar (EFE).- La actriz de teatro y cine Mary Beth Hurt, conocida por trabajos en teatro y cine como ‘The World According to Garp’ (‘El mundo según Garp’), ha fallecido a los 79 años por la enfermedad de Alzheimer, según informa Variety.

“Era actriz, esposa, hermana, madre, tía y amiga, y desempeñó todos esos roles con gracia y una bondadosa intensidad”, señaló su marido, el guionista y director Paul Scharader, en un post en la red social Facebook. “Aunque todos estamos de luto -añadió-, nos reconforta saber que ya no sufre y que se ha reunido con sus hermanas en paz”.

Hurt fue diagnosticada de alzhéimer en 2015. Nacida en 1946 en Marshalltown (Iowa), desarrolló una sólida carrera de cuatro décadas como actriz en cine, televisión y en Broadway, donde fue nominada en tres ocasiones a los premios Tony.

Su carrera en el cine contó con títulos destacados como ‘Interiors’ (‘Interiores’), de Woody Allen, ‘The Age of Innocence’ (‘La edad de la inocencia’), de Martin Scorsese, y ‘Bringing Out the Dead’ (‘Al límite’), además de su papel en ‘The World According to Garp’, donde fue protagonista junto a Robin Williams.

Hurt participó en programas de televisión como ‘Law & Order’ (‘Ley y Orden’), ‘Thirtysomething’ (‘Treintaytantos’) y ‘Kojak’.

En una entrevista en 1989, con el New York Times señaló que prefería ser selectiva con los papeles que interpretaba en el cine. «El cincuenta por ciento de los papeles que me ofrecen no valen para nada. No me refiero a la importancia del personaje. No tienen nada de interés. Así que acepto los que me parecen interesantes, a menos que lleve mucho tiempo sin hacer ninguno. En ese caso, acepto uno que no me interese».

La actriz estuvo casada con el actor William Hurt entre 1971 y 1981, y posteriormente con el guionista y director Paul Schrader, con quien tuvo dos hijos y colaboró en varias películas. EFE

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