Masacre salvadoreña de El Mozote cumple 44 años con posibilidad de justicia para víctimas

San Salvador, 13 dic (EFE).- La masacre de más de 1.000 campesinos en diciembre de 1981 en una remota zona rural de El Salvador, perpetrada por el Ejército durante la guerra civil, cumple este sábado 44 años bajo la esperanza de justicia tras la decisión de un tribunal de elevar a juicio la causa penal contra 13 militares.

«Más allá de las limitaciones en el caso, la decisión de elevar a fase plenaria (juicio) es un paso hacia la justicia, representa una esperanza de establecer la verdad a nivel judicial y obtener una sentencia condenatoria contra las personas acusadas», dijo David Morales, abogado cercano al proceso judicial, en declaraciones compartidas a EFE.

Recientemente se conoció que un tribunal de instrucción elevó a juicio la causa penal contra trece mandos militares salvadoreños -entre ellos el señalado como máximo responsable- tras años con el proceso estancado.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, militares de un batallón torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, adolescentes, hombres y mujeres del cantón El Mozote, así como de otras zonas aledañas, ubicadas en un área rural y remota del departamento de Morazán.

En el marco de ese 44 aniversario, sobrevivientes y familiares de las personas afectadas en la masacre, que dejó al menos 1.730 víctimas, se concentraron este sábado en el monumento a las víctimas, ubicado en el pequeño poblado El Mozote, en el oriental municipio de Meanguera, a casi 200 kilómetros de San Salvador.

Los asistentes colocaron ofrendas flores y rindieron un minuto de silencio por los 148 familiares de las víctimas que han muerto «buscando justicia, verdad y reparación», según cifras recogidas por la no gubernamental Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM).

«Esperanza de justicia»

«Es un paso importante. Creemos que la jueza (sin revelar el nombre) de instrucción ha tomado una decisión en el sentido correcto en apego a la justicia en lo que se refiere al hecho de la masacre de El Mozote y sitios aledaños y la responsabilidad de la cadena de mando de la Fuerza Armada», señaló Morales sobre el futuro juicio.

Por la matanza de El Mozote, considerada una de las más grandes registradas en Latinoamérica en el siglo XX, están siendo procesados 13 mandos militares, entre ellos el exministro de Defensa salvadoreño Guillermo García, señalado como máximo responsable.

Los otros 12 señalados son oficiales del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador, que en tiempos de la guerra salvadoreña desplegaron un operativo militar denominado ‘tierra arrasada’ en zonas rurales del país y acusaban a habitantes y campesinos de colaborar con la guerrilla.

A los 13 militares se les acusa de los delitos de asesinato, intento de asesinato, incendio, violación y coacción agravada por su participación en la operación militar realizada en diciembre de 1981, en la cual «se exterminó» a más de 1.000 civiles en la remota localidad de El Mozote y lugares aledaños.

La guerra civil (1980-1992) enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido político de oposición.

El conflicto armado se saldó con unas 75.000 personas muertas, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres. Tras una amnistía declarada en 1993, pasaron más de dos décadas sin que los crímenes de guerra se pudieran juzgar.EFE

