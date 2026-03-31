Mascarañas gana la sexta etapa de la Vuelta del Uruguay y el argentino Gaday sigue líder

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Montevideo, 31 mar (EFE).- El uruguayo Matías Mascarañas ganó este martes la sexta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, mientras que el argentino Lucas Gaday continúa como líder con nueve segundos de ventaja frente a su inmediato perseguidor.

En una ruta de 174,6 kilómetros que unió Pueblo La Cuchilla, en el departamento (provincia) de Paysandú, y Tacuarembó, capital de la región homónima, el corredor del Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía acabó en primer lugar con un tiempo de 4 horas, 13 minutos y 39 segundos, al que le restan diez segundos de bonificación por la victoria.

La etapa se decidió en un sprint entre Mascarañas, hijo del ciclista Richard Mascarañas —ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay en 2010—, y el brasileño Joao Rossi, del Swift Pro Cycling.

Juan Caorsi completó el podio y llegó tercero, cinco segundos más tarde.

Con estos resultados, el argentino Lucas Gaday conserva la malla oro —que viste el líder de la clasificación general— que porta desde el pasado domingo.

Con un tiempo acumulado de 23:03:22, Gaday defiende el liderato y aventaja por 9 segundos a Pablo Bonilla y por 10 al argentino Alejandro Quilcy. Tras los tres primeros lugares, el resto de los ciclistas son relegados a más de 3 minutos de diferencia.

En la clasificación general por equipos, la tabla la lidera el Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré con un registro de 69 horas, 20 minutos y 55 segundos, compartiendo idéntico tiempo con su escolta inmediato, el Dolores Cycles Club.

El podio provisional lo completa la escuadra brasileña Swift Pro Cycling, que acecha en la tercera plaza con una marca de 69:21:54.

Con 80 ediciones disputadas desde su creación en 1939, la Vuelta Ciclista del Uruguay tiene a Federico Moreira como su máximo referente con seis victorias. Por su parte, el vigente campeón de la prueba, Anderson Maldonado, marcha actualmente en el séptimo escalón de la clasificación general.

El próximo miércoles la competición disputa una doble etapa. La jornada comenzará con una etapa corta de 85 kilómetros desde Melo, capital de la región de Cerro Largo, hasta Rio Branco, localidad limítrofe con la ciudad brasileña de Jaguarão.

En la tarde, se correrá la contrarreloj individual de 19,4 kilómetros, en Lago Merín, que puede ser clave para decidir la clasificación general de cara a las últimas etapas de competición.

La Vuelta Ciclista del Uruguay acabará el domingo 5 de abril en una jornada de 190,6 kilómetros, que comenzará en Trinidad, en la región de Flores, y terminará en Montevideo. EFE

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