Matt Brittin, antiguo ejecutivo de Google, nombrado al frente de la BBC

afp_tickers

3 minutos

Matt Brittin, antiguo ejecutivo de Google, fue nombrado nuevo director general de la BBC, en sustitución de Tim Davie, que dimitió en noviembre tras un montaje engañoso de un discurso de Donald Trump, anunció el miércoles la cadena británica.

Brittin pasó 18 años en Google, incluida una década al frente de la región Europa-Oriente Medio-África, antes de abandonar el gigante tecnológico estadounidense en 2024.

«El Consejo de la BBC ha nombrado hoy a Matt Brittin como el decimoctavo director general de la BBC. Matt, ex presidente de Google para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), asumirá el cargo el 18 de mayo», indicó la BBC en un comunicado.

El presidente del consejo de la BBC, Samir Shah, declaró que el nuevo responsable de la cadena, de 57 años, «aporta una amplia experiencia en liderar una organización de alto perfil y gran complejidad a través de procesos de transformación».

Brittin es actualmente miembro no ejecutivo del consejo de administración de Guardian Media Group, empresa matriz del diario de centroizquierda The Guardian.

El exdirectivo de Google asume las riendas del gigante público británico y de sus cerca de 21.000 empleados en un momento difícil para este gigante de los medios informativos y de la creación audiovisual.

«Hoy más que nunca, necesitamos una BBC próspera que esté al servicio de todos en un mundo complejo, incierto y en constante evolución», afirmó en el comunicado el recién nombrado director general de la cadena.

– Controversia por discurso de Trump –

La controversia de noviembre de 2025 que llevó a la dimisión de Tim Davie y de la directora de BBC News, Deborah Turness, reavivó el debate sobre el funcionamiento del grupo audiovisual público y su imparcialidad, tras varias polémicas y escándalos en los últimos años.

El grupo había emitido en un documental, antes de las elecciones estadounidenses de 2024, extractos de un discurso de Donald Trump el 6 de enero de 2021, fecha del asalto al Capitolio por sus partidarios para impedir la certificación de la victoria de su rival, el demócrata Joe Biden.

Algunos fragmentos de aquel discurso fueron editados de tal manera que Trump parecía llamar explícitamente a sus partidarios a asaltar el Capitolio en Washington.

La BBC, cuya audiencia y reputación superan ampliamente las fronteras de Reino Unido, tuvo que disculparse ante el presidente de Estados Unidos y retirar el documental de las plataformas donde seguía disponible.

Sin embargo, Donald Trump decidió llevar el caso ante un tribunal de Florida, reclamando 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios.

La BBC, por su parte, solicitó la anulación del procedimiento, alegando, entre otros motivos, que el documental nunca fue emitido en Florida ni en Estados Unidos.

Brittin asume el puesto de director general de la BBC después de que la cadena anunciara en febrero que espera reducir sus costos en un 10% durante los próximos tres años por «importantes presiones financieras».

Las dificultades de la cadena se han agravado debido a que menos personas optan por pagar la suscripción anual británica, obligatoria para todos los hogares que ven canales de televisión en directo.

bur-psr/avl