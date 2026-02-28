Mauricio suspende «todas las relaciones diplomáticas» con Maldivas por las Islas Chagos

2 minutos

Nairobi, 28 feb (EFE).- Mauricio ha suspendido «todas las relaciones diplomáticas» con Maldivas después de que este país ya no reconozca la soberanía mauriciana sobre las Islas Chagos, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país insular africano.

En un comunicado emitido a última hora del viernes, el Gobierno mauriciano señaló que la medida se ha adoptado con «efecto inmediato».

«Esta decisión se produce tras la reciente postura del Gobierno de la República de Maldivas, que ya no reconoce la soberanía de la República de Mauricio sobre el archipiélago de Chagos ni su integridad territorial, y se opone al Acuerdo entre Mauricio y el Reino Unido», explicó la nota oficial.

La decisión -agregó- refleja «el compromiso de Mauricio de salvaguardar su interés nacional y defender los principios de soberanía y respeto de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, la paz y la estabilidad en la región».

El pasado enero, el Gobierno de Mauricio defendió el acuerdo firmado con el Reino Unido para la restitución de las Islas Chagos a este país del océano Índico, excolonia británica, frente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que describió el pacto como una «gran estupidez».

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, confirmó el pasado mayo que rubricó el acuerdo sobre Chagos, anunciado en octubre de 2024, si bien la legislación para finalizar el pacto se encuentra aún en trámite parlamentario en el Parlamento británico.

El primer artículo del acuerdo, que ponía fin a una disputa iniciada con la independencia de esta nación africana en 1968- indica que «Mauricio es soberana sobre el archipiélago de Chagos en su totalidad, incluyendo Diego García», en referencia a la isla que alberga una base militar estadounidense-británica.

El Gobierno británico negó este miércoles haber puesto «en pausa» la ley para la entrega de Diego García a Mauricio, algo que le ha exigido Trump.

La importancia de la isla de Diego García ha crecido ante la necesidad de EE.UU. de garantizar bases permanentes en el océano Índico. EFE

