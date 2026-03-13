Maven, la IA de Palantir, pieza central de la ofensiva en Irán y del futuro de las guerras

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Washington, 13 mar (EFE).- El Proyecto Maven, la herramienta de inteligencia artificial de la compañía tecnológica estadounidense Palantir, se ha convertido en una pieza central de la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán al acelerar las decisiones en el campo de batalla y hacer que la selección de objetivos esté intensamente mediada por algoritmos.

«El hecho de que ahora se puede apuntar con mayor precisión, con mayor exactitud, con mayor rapidez, y que Estados Unidos pueda organizar todos sus recursos y utilizarlos contra adversarios y enemigos ha cambiado la forma en que se libra la guerra», declaró el director de Palantir, Alex Karp, en una entrevista con la cadena CNBC.

Según fuentes citadas por el Washington Post, tanto el ejército israelí como el de EE.UU. utilizan Maven Smart Systems en sus operaciones, mientras que la versión estadounidense incorpora también el modelo de IA Claude, de la compañía Anthropic, a pesar de que el Departamento de Guerra anunció su intención de vetarlo la semana pasada.

Qué es Maven Smart System

Desde el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca, la compañía dirigida por Karp ha extendido su colaboración con el Gobierno estadounidense a través de millonarios contratos federales, entre ellos uno con el Pentágono por valor de hasta 1.300 millones de dólares para utilizar Maven hasta 2029.

En el caso de la operación ‘Furia Épica’ lanzada por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, la plataforma sugiere objetivos, genera coordenadas precisas y los prioriza según su importancia, acelerando la campaña hasta convertir semanas de planificación en decisiones casi en tiempo real.

Karp explicó ayer que la intención de Palantir es integrar sistemas logísticos y militares físicos con el mundo del software y la IA, hasta crear una especie de sistema operativo para las guerras.

Maven es la evolución de la iniciativa de «guerra algorítmica» del Pentágono del mismo nombre, que usa datos, imágenes de drones y satélites, entre otras cosas, para detectar posibles objetivos.

Diversos medios y analistas indican que la plataforma no acciona directamente las armas, pero alimenta las listas de blancos y la planificación de ataques que reciben los mandos.

«Las herramientas avanzadas de IA pueden convertir procesos que antes tomaban horas, e incluso días, en segundos», aseguró por su parte el almirante del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper.

Un análisis de la organización Airwars señala que, en las primeras días de la ofensiva contra Irán, EE.UU. e Israel golpearon más objetivos que en cualquier otra campaña militar reciente de ambos países.

Críticas sobre las víctimas civiles

«Lo que hace que Estados Unidos sea especial en este momento es nuestra capacidad letal y para pelear en guerras», consideró Karp, quien pronosticó que EE.UU. debe afianzarse en su hegemonía militar, económica y tecnológica para imponerse en las guerras del futuro.

Según varios medios estadounidenses, el ataque a una escuela de niñas en Minab, que dejó más de 175 muertos en el primer día de la guerra, podría haberse debido a una mala selección en la lista de objetivos y a la velocidad con la que se toman las decisiones en el campo de batalla, derivada en parte por las eficiencias que introducen las herramientas de IA.

La investigación preliminar sobre el ataque a la escuela apunta a una cadena de errores en la selección de blancos, muchos de los cuales se integran en ciclos operativos con plataformas como Maven.

El colegio seguía figurando en una base de datos de inteligencia como instalación militar, pese a que llevaba años funcionando como centro educativo, reportan medios.

Sin embargo, el comandante del Centcom aseguró anteriormente que los humanos siempre toman la decisión final sobre qué y cuándo disparar.

«Estos sistemas nos ayudan a analizar grandes cantidades de datos en segundos, para que nuestros líderes puedan distinguir entre el ruido y tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez que la reacción del enemigo», afirmó Cooper.

Por su parte, el senador demócrata Mark Kelly criticó el miércoles la retórica del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, sobre los conflictos bélicos.

«Recientemente (Hegseth), afirmó que no toleraría ‘ninguna regla de enfrentamiento estúpida’. Sin embargo, las reglas de enfrentamiento no tienen únicamente por objeto evitar bajas civiles innecesarias; su propósito es también proteger a los propios miembros del servicio estadounidense», subrayó Kelly. EFE

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