Max Max estrena su álbum ‘A media luz’ e inicia gira de conciertos en República Dominicana

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Santo Domingo, 20 mar (EFE).- El cantautor cubano Max Max lanzó este viernes su álbum debut ‘A media luz’ bajo el sello Mayimba Music, con el que marca un nuevo capítulo en su trayectoria, informó su oficina en una nota.

El disco está disponible en todas las plataformas digitales, agregó la información.

La producción de 10 canciones, incluye temas íntimos y acústicos, de los cuales se han estrenado los sencillos ‘Amor de tres’ junto a Wason Brazobán y ‘Fue a primera vista’.

El álbum es una mezcla de sensibilidad romántica, canciones íntimas y toques contemporáneos.

Además, este viernes se estrenó el video en Youtube de su más reciente corte promocional ‘No entendí esa parte’.,

El artista iniciará una serie de conciertos en formato acústico desde este viernes 20 de marzo en la República Dominicana, comenzando en Sabina Bar, en Santo Domingo.

Max Max seguirá su gira en Santiago los días sábado 21 en La Taberna de Pepe, el domingo 22 en Cielo, y el jueves 26 estará en Noah.

En Santo Domingo, el cantautor se presentará el miércoles 25 en Casa de Teatro, a partir de las 9:00 de la noche.

Luego de este tour por República Dominicana, Max Max continuará presentando el álbum ‘A media luz’ por otros escenarios de Latinoamérica, aseguró la nota.EFE

rsl