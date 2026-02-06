Mayor central obrera de Argentina anuncia movilización contra reforma laboral de Milei

3 minutos

Buenos Aires, 6 feb (EFE).- La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, anunció este viernes una movilización al Congreso para el próximo miércoles en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que se debatirá ese día en el Senado.

«Vamos a movilizar a la plaza del Congreso», confirmó uno de los tres secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, en una conferencia de prensa tras una reunión del Consejo Directivo de la central.

Sola añadió que la movilización es parte del plan de acción iniciado en diciembre pasado, cuando Milei envió el proyecto al Congreso: «El plan de acción es a largo plazo, esta no es una batalla que damos por perdida y estamos implementando cada vez más las protestas».

Para la CGT, la reforma “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, mientras que «la responsabilidad y la solución es política».

Por otra parte, instó a los legisladores a oponerse al proyecto: «Hay que preguntarles si van a defender los intereses de los trabajadores».

El secretario afirmó que además que la central obrera planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”.

La denominada ‘Ley de Modernización Laboral’ propone cambios en las condiciones de contratación, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

Además, busca establecer salarios atados a la productividad y prevé jornadas laborales que podrían extenderse hasta doce horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones.

La protesta de este miércoles contará además con el apoyo de distintos sindicatos estatales provinciales agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), mientras que trabajadores del cine y la cultura se reunirán en el Cine Gaumont, ubicado frente a la plaza del Congreso, en rechazo a la reforma, que advierten pone en peligro al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El pasado 18 de diciembre, la CGT convocó a una primera movilización en contra de la reforma, de la que participaron miles de trabajadores. Ese mismo día, el bloque de senadores oficialistas decidió postergar el tratamiento de la reforma hasta febrero.

Este miércoles, el bloque de senadores del espacio de Milei, La Libertad Avanza, realizó el pedido de sesión y el proyecto de ley de reforma laboral se tratará en la Cámara de senadores el próximo miércoles, dentro del período de sesiones extraordinarias. EFE

