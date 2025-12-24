Mayor ente sindical de Bolivia mantiene protestas contra fin de subvención a combustibles

La Paz, 24 dic (EFE).- La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, anunció que mantendrá sus protestas contra el decreto que puso fin a la subvención de los combustibles y tratará de sumar el apoyo de otros sindicatos para la huelga indefinida que cumplen solamente los mineros asalariados.

El secretario ejecutivo de la COB, el minero Mario Argollo, informó a los medios sobre esta determinación que tomó la directiva de la entidad tras una reunión que acabó cerca de la medianoche y que fue posterior a un encuentro con el presidente del país, Rodrigo Paz.

«Al ver la negativa de la abrogación del decreto 5503 (de parte del Gobierno) todas las bases, por unanimidad, han decidido no tener una Navidad, vamos a luchar y vamos a seguir con el paro nacional indefinido movilizado», dijo Argollo.

Según el dirigente, al margen del retiro de la subvención, el decreto incluye otras medidas «antiobreras» y «antipopulares» y que «que solamente beneficia a los millonarios, a los grandes empresarios y a los agroindustriales», aunque no mencionó cuáles.

Argollo advirtió que las medidas del Gobierno «van a pasar factura» a la población si no se actúa.

Este miércoles, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) emitió un instructivo que llama a la «masificación de la huelga general indefinida» y a una reunión esta mañana en su sede en La Paz, para después realizar una marcha en esa ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo.

En la víspera, Paz se reunió con los dirigentes de la COB, pero el encuentro fracasó tras conocerse que el ente sindical puso como condición que primero el Ejecutivo derogue el decreto, algo que el Gobierno ha asegurado que no ocurrirá.

El martes, la marcha convocada por la COB contra el retiro del subsidio a los combustibles derivó en enfrentamientos con policías que resguardaban los accesos a la plaza Murillo, centro del poder político en La Paz.

Los movilizados, mayormente mineros y fabriles, intentaron ingresar a la plaza y trataron de retirar por la fuerza las vallas colocadas por la Policía, lanzando petardos y detonando cargas de dinamita, a lo cual los policías antimotines respondieron con gas pimienta y gases lacrimógenos.

La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde el lunes a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.

Las protestas de otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, se fueron levantando en la medida en que el Gobierno acordó la instalación de mesas sectoriales de trabajo.

El decreto 5503, que rige desde el pasado miércoles, estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.

Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), el aumento de los bonos a los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno señaló que la aplicación del decreto eliminó el contrabando del combustible subvencionado en un 30 %, garantizó la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio, además que permite un ahorro al Estado de 10 millones de dólares al día. EFE

