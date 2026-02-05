Mayorga lamenta que a Panamá le falta dar el puntillazo para ganar en la Serie del Caribe

Guadalajara (México), 4 feb (EFE).- El manejador de los Federales de Chiriquí panameños, José Mayorga, lamentó este miércoles que a su equipo le ha faltado dar el puntillazo final en los momentos claves para sumar la primera victoria en la Serie del Caribe.

“Definitivamente nos falta ese puntillazo final a la hora cero, tanto en la ofensiva como en el pitcheo. Ayer y hoy pusimos la carrera del empate y la del gane en bases; quizás con un batazo a la hora cero hubiésemos tenido la victoria, pero lastimosamente no fue así”, dijo.

Los Federales de Chiriquí cayeron ante los Leones del Escogido dominicanos con cerrado marcador 15-16, en el cuarto día de la Serie del Caribe Jalisco, que se celebra en el Estadio Panamericano, en Guadalajara, en un partido histórico que estableció un récord de carreras anotadas.

Los panameños suman su tercera derrota en tres encuentros y se complica su clasificación a las semifinales de la serie.

El mánager declaró que la mentalidad que los jugadores pongan en el encuentro de mañana contra Puerto Rico será clave para colarse entre los cuatro mejores.

La mentalidad es simplemente ganar ese partido de mañana. Quizás ganando mañana, corramos con la suerte de poder clasificar todavía”, expresó.

Destacó el mentor que sumar 31 carreras en un partido no es algo que necesariamente hable de algo positivo y afirmó que confía en que los jugadores muestren el jueves la actitud de no rendirse.

“Lo del récord no sabría describirlo si es algo positivo porque creo que no es lo mejor, pero definitivamente contento con lo que los jugadores hicieron, es lo que veo de esto y lo que saco. Los conozco, tengo demasiados años trabajando con ellos y no se van a rendir”, advirtió. EFE

